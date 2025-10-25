حبس المتهم بالتعدي على فتاة أثناء سيرها بسيارتها فى القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على سيدة بالسب والإتيان بأفعال خادشة للحياء حال سيرها بسيارتها بأحد الطرق بالقاهرة.



تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة لقيامه بالتعدى عليها بالسب والإتيان بأفعال خادشة للحياء حال سيرها بسيارتها بأحد الطرق بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال القائمة على النشر (طالبة - مقيمة بمحافظة القاهرة) قررت بأنها حال سيرها بالسيارة خاصتها بأحد الطرق قام قائد سيارة بالتعدى عليها بالسب والشتم والإتيان بأفعال خادشة للحياء أثناء سيرها بسيارتها بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكية لخلاف على أولوية المرور، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.