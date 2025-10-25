قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين
أبو الغيط: لم أكتب مذكراتي عن فترة تولي منصب أمين عام الجامعة العربية
أبو الغيط: مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية
إنقاذ أم وجنينها في ولادة معقدة بمستشفى أشمون العام
أحمد أبو الغيط في حوار خاص مع أحمد موسى | بث مباشر
حوادث

حبس المتهم بالتعدي على فتاة أثناء سيرها بسيارتها فى القاهرة

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على سيدة بالسب والإتيان بأفعال خادشة للحياء حال سيرها بسيارتها بأحد الطرق بالقاهرة.


تفاصيل الواقعة 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة لقيامه بالتعدى عليها بالسب والإتيان بأفعال خادشة للحياء حال سيرها بسيارتها بأحد الطرق بالقاهرة.
 

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال القائمة على النشر (طالبة - مقيمة بمحافظة القاهرة) قررت بأنها حال سيرها بالسيارة خاصتها بأحد الطرق قام قائد سيارة بالتعدى عليها بالسب والشتم والإتيان بأفعال خادشة للحياء أثناء سيرها بسيارتها بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.
 

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكية لخلاف على أولوية المرور، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس التعدي علي سيدة التعدي علي سيدة بالسب والإتيان بأفعال خادشة للحياء أفعال خادشة للحياء

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

