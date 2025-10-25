تفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش وهيروين والاستروكس بمنطقة حلوان.
تفاصيل القضية
تلقي قسم شرطة حلوان، معلومات تفيد بقيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.
بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما عثر بحيازتهما علي نصف كيلو حشيش و3 قطع من الهيدرو وأكياس كبيرة الحجم بها مخدر الاستروكس وميزان حساس.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح والاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.