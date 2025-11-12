النائب أيمن محسب : الاستحقاقات الانتخابية المتتالية تمثل عنوانًا للاستقرار السياسي

أشاد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بنسبة الإقبال الملحوظة من المواطنين على المشاركة في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة السياسية ودوره في استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية.

وقال “محسب” إن الانتخابات تجرى في أجواء من الشفافية والنزاهة تحت إشراف قضائي كامل، ووسط متابعة دقيقة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وهو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويؤكد التزام الدولة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور وطني محوري في إدارة العملية الانتخابية باحترافية عالية، وضمان سيرها وفقًا لأعلى معايير الحياد والشفافية، مشيدًا بالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها لضمان راحة الناخبين وسهولة الإدلاء بأصواتهم.

وأكد “محسب” أن مصر تواصل بخطى ثابتة استكمال بناء مؤسساتها الدستورية، وأن الاستحقاقات الانتخابية المتتالية تمثل عنوانًا للاستقرار السياسي وترسيخًا للديمقراطية في الدولة المصرية، مضيفًا أن المشاركة الفاعلة من المواطنين هي رسالة دعم لمسيرة الدولة نحو التنمية والإصلاح