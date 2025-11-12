وزير الثقافة: مسارح المواجهة والتجول تجوب نحو 170 قرية

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أنه خلال زيارة لاحدى قرى صعيد مصر، وجد فرحة كبيرة بين المواطنين في القرية، أنه تحدث مع طفل وقال له ماذا يحدث قال " الثقافة جت النهاردة.. وأن في مسرح يقدم معلومات جديدة".

وأضاف وزير الثقافة خلال كلمته بـ المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه عندما وصل لمكان المسرح وجد الحضور الكبير، وأن الجميع كان يستمع بكل حرص.

وأوضح أن تحدث مع سيدة وقالت له إن الثقافة ليست قراءة وكتب لكن الثقافة تدخل القلب قبل العقل، وأنها كانت سعيدة بما يتم من أنشطة وفعاليات خلال العروض التي قدمت.

وتابع أنه تحدث مع فتاة تدعى سلمي قالت له :" كنت هسيب المدرسة لكن بعد مشاهدة المسرحية أنا عايزة ابني مصر.

وأوضح أن الثقافة قادرة على تغيير حياة الناس، وأنه تم عمل مسارح في المحافظات لتقديم الوعي، و أن العرض المسرحي تغير حياة المواطنين .

وكشف أن برامج وزارة الثقافة ركز على دعم المرأة وتوعية الطفل، والأسرة بالصحة، والشباب، وتم التعاون مع جميع الوزارات لأن الوعي لا يبنى بوزارة واحدة لكن يبنى بالتعاون.

وأشار إلى أن التغيير يبدأ من الفرد، وأن المسرح والسينما أدوات للوصول للوعي، وأن مسارح المواجهة والتجول تجوب نحو 170 قرية.