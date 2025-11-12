قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان كندي أوروبي: نحث جميع الأطراف على تنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب وتفاصيل حالة الطقس
محافظة القدس: الاحتلال أصدر أوامر إخلاء منازل وأراض زراعية في قلنديا خلال 20 يوما
الوزراء: ثروات أفريقيا جنوب الصحراء قادرة على قيادة التحول الاقتصادي إذا أُحسن استغلالها
باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟
الضويني: خريجو الأزهر جسور تواصل بين الشعوب
متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين
وزير التربية والتعليم: الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
وزير الثقافة: مسارح المواجهة والتجول تجوب نحو 170 قرية

الدكتور أحمد فؤاد هنو
البهى عمرو

 أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أنه خلال زيارة لاحدى قرى صعيد مصر، وجد فرحة كبيرة بين المواطنين في القرية، أنه تحدث مع طفل  وقال له ماذا يحدث قال " الثقافة جت النهاردة.. وأن في مسرح يقدم معلومات جديدة".

وأضاف وزير الثقافة خلال كلمته بـ المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه عندما وصل لمكان المسرح وجد الحضور الكبير، وأن الجميع كان يستمع بكل حرص.

وأوضح أن تحدث مع سيدة وقالت له إن الثقافة ليست قراءة وكتب لكن الثقافة تدخل القلب قبل العقل، وأنها كانت سعيدة بما يتم من أنشطة وفعاليات خلال العروض التي قدمت. 

وتابع أنه تحدث مع فتاة تدعى سلمي قالت له :" كنت هسيب المدرسة لكن بعد مشاهدة المسرحية أنا عايزة ابني مصر.

وأوضح أن الثقافة قادرة على تغيير حياة الناس، وأنه تم عمل مسارح في المحافظات لتقديم الوعي، و أن العرض المسرحي تغير حياة المواطنين .

وكشف أن برامج وزارة الثقافة ركز على دعم المرأة وتوعية الطفل، والأسرة بالصحة، والشباب، وتم التعاون مع جميع الوزارات لأن الوعي لا يبنى بوزارة واحدة لكن يبنى بالتعاون.

وأشار إلى أن التغيير يبدأ من الفرد، وأن المسرح والسينما أدوات للوصول للوعي، وأن مسارح المواجهة والتجول تجوب نحو 170 قرية.

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

