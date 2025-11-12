وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 3 شهداء و4 مصابين خلال 24 ساعة

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية” فى نبأ عاجل، عن إعلان وزارة الصحة بغزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 3 شهداء و4 مصابين خلال 24 ساعة.

وأظهرت صور أقمار صناعية، أن إسرائيل دمرت أكثر من 1500 مبنى في مناطق من قطاع غزة التي بقيت تحت سيطرتها منذ بدء وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 10 أكتوبر الماضي.



ووفقا لما أذاعته فضائية “سكاي نيوز عربية”، بينت الصور، التي التقطت أحدثها في 8 نوفمبر وراجعتها "بي بي سي فيرفي"، أن أحياءً كاملة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي تم تسويتها بالأرض خلال أقل من شهر، في ما يبدو أنه عمليات هدم منظمة.





