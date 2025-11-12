وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد عددًا من مدارس إدارة شرق| صور

تفقد الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، عددًا من المدارس، ومنها مدرسة عبد الله النحاس الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وتفقد وكيل الوزارة، الفصول وحجرات الأنشطة والملاعب والمعامل والمكتبات بها وتجاذب أطراف الحديث مع الطلاب حول ضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والفصول والحفاظ على الأثاث والاهتمام بالمذاكرة والتحصيل الدراسي واحترام المعلم والتعامل برفق مع الزملاء.

وفي ختام الجولة، أثنى وكيل الوزارة بالمدرسة لما لمسه من نشاط والعمل كفريق عمل بكل جد ونشاط وانتظام الطلاب، وما وجده من اهتمام كبير، مما يترك داخلهم أثرًا طيبًا ويضعهم داخل أجواء تربوية جاذبة ومحببة.