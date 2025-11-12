قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة
صدمة للزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عقوبات السوبر المصري
صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد
بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
رابط رسمي.. موعد التقديم في طرح 25 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء للإنهاء الملفات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج بإعداد خطة تشغيل منتظمة لسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لضمان تقديم الخدمات الميدانية بكفاءة في مختلف المراكز والمدن وتحقيق اقصى استفادة منها للمواطنين .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تطبيق قانون الدفع غير النقدي وتعميم التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وزيادة عدد لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء للإسراع في إنهاء الملفات المستوفاة والتيسير على المواطنين وتسريع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وحث أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على عدد 15  مركزاً تكنولوجياً بعدد من المراكز والمدن بمحافظة سوهاج خلال شهر أكتوبر 2025 وذلك فى ( الديوان العام -سوهاج - حي غرب سوهاج - حي شرق سوهاج - المنشأة - دار السلام - الفردوس - أخميم - طهطا - طما - المراغة - ساقلته - جهينة - جرجا )  لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عنها، والوقوف على معدلات الأداء في الملفات الخدمية اليومية.

وتضمن التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية قيام فريق من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة قيام وفد الوزارة بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية وقياس مستوى الرضا العام عنها ، وكذا رصد بعض الملفات التي تتطلب سرعة فحص وإنجاز من الإدارات المختصة ، وتنفيذ جولات ميدانية لمتابعة أوضاع المحال التجارية وحث أصحابها على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية حيث ضم وفد الوزارة عضواً من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالوزارة .

كما تضمن التقرير الإشارة إلى قيام وفد الوزارة بمتابعة أعمال إزالة (19) حالة تعدٍّ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، كما تم عقد لقاءات تنسيقية مع رؤساء المراكز والمدن والإدارات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التصدي الحازم لأي تعديات أو مخالفات بناء، والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية يتم رصدها بالتعاون مع الجهات المعنية ، وأكدت الدكتورة منال عوض أن المتابعة الميدانية الدورية للمراكز التكنولوجية بالمحافظات تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسرعة البت في الملفات الخدمية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، وصولاً إلى تحقيق رضا المواطن ورفع مستوى جودة الحياة في جميع المحافظات.

كما وجهت الدكتورة منال عوض ، بتوفير التجهيزات اللازمة للأشخاص من ذوي الهمم فى المراكز التكنولوجية المختلفة بالمحافظة والتى لم يخصص بها شباك خاص للتعامل معهم بلغة الإشارة ووسائل المساعدة اللازمة لهم بما يساعد فى حصول تلك الفئة المهمة فى المجتمع على الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

التنمية المحلية منال عوض سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

ترشيحاتنا

جانب من الجلسة

رئيس الوزراء ووزير الصحة يشهدان جلسة حوارية رفيعة المستوى في مؤتمر PHDC'25

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حسن غانم

بنك التعمير والإسكان: تحقيق أولى الخطوات الناجحة لإستراتيجية 2025 – 2030

بالصور

بعد شائعات ارتباطها بالهضبة.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال

صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد

عزاء اسماعيل الليثي
عزاء اسماعيل الليثي
عزاء اسماعيل الليثي

محمود الليثي أول الحضور في عزاء إسماعيل الليثي بإمبابة

محمود الليثي
محمود الليثي
محمود الليثي

تحت شعار «معا نستطيع» ..تسليم كراسي متحركة وسماعات طبية وأطراف صناعية للمستحقين بالشرقية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد