تامر الحبال: الإقبال على انتخابات النواب يعكس تعزيز قيم الديمقراطية

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت مشاركة جماهيرية غير مسبوقة، تعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في صناعة مستقبل بلادهم، مشيرا إلى أن أن الإقبال الكبير على لجان الاقتراع يعكس وعي الشعب المصري بأهمية الانتخابات ودوره في دعم العملية الديمقراطية.

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما ميز هذه المرحلة هو التنافس القوي بين المرشحين في مختلف الدوائر، مما أعطى أجواءً من الحيوية والشفافية، مؤكداً أن المنافسة الشريفة تعكس قوة النظام الانتخابي وتقدير المواطنين لقيمة الأصوات.

وقال الحبال : “نحن أمام عرس ديمقراطي حقيقي، يجمع كل أطياف المجتمع، ويؤكد حرص المصريين على التعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية.”

وأوضح الحبال أن المرأة المصرية كانت في مقدمة المشاركين، حيث حرصت على التواجد منذ ساعات الصباح الأولى في جميع اللجان، وهو ما يعكس دورها الفعال في الحياة العامة ومساهمتها في تعزيز الديمقراطية. وأضاف: “نشهد اليوم قوة المشاركة النسائية، وهذا يدل على أن المرأة شريك أساسي في رسم مستقبل مصر، وليس مجرد مراقب أو متفرج.”

كما شدد القيادي بحزب مستقبل وطن على أن الشباب المصري كانوا حاضرين بقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي، معبّرين عن طموحهم في المساهمة في صناعة القرارات الوطنية. وأوضح أن مشاركة الشباب تمنح الانتخابات روحاً جديدة وتعكس تطلعات جيل كامل يسعى إلى التغيير والتقدم. وأضاف: “الشباب هم وقود المستقبل، وحضورهم بكثافة في اللجان رسالة واضحة بأنهم مستعدون للمشاركة بفاعلية في صناعة الوطن.”

وأشار الحبال إلى حرص كبار السن على المشاركة، و أن تواجدهم المكثف يعكس الاحترام العميق للقيم الوطنية والواجب تجاه الوطن، قائلاً : “كبار السن هم المخزون التاريخي والخبرة التي نستند إليها، ومشاركتهم تمنح العملية الانتخابية ثقة ومصداقية.”

وأكد الحبال أن المشاركة الكبيرة تؤكد نجاح الدولة في تعزيز قيم الديمقراطية، وأن الانتخابات ليست رسالة وطنية قوية تعكس وعي المصريين وحرصهم على بناء مستقبل مشرق لأجيالهم القادمة.