اقتصاد

ألستوم تستعرض حلول النقل المستدام وتُبرز إنجازات المونوريل في معرض TransMEA 2025

ألستوم
ألستوم

شاركت ألستوم، الرائدة عالميًا في مجالات التنقل الذكي والمستدام، في فعاليات معرض ومؤتمر TransMEA 2025، المعرض الأبرز في مصر والمنطقة لقطاع النقل والتنقل الذكي، والمقام في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، حيث استعرضت أحدث ابتكاراتها وحلولها في مجال النقل الحضري المستدام.

وسلطت الشركة الضوء على المرحلة الأولى من مشروع المونوريل في القاهرة التي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي تمهيدًا للتشغيل التجاري الكامل، إلى جانب عدد من المشروعات الاستراتيجية الأخرى التي تشارك فيها الشركة، مثل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة وإنشاء المجمع الصناعي الجديد في برج العرب. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام «ألستوم» بدعم رؤية مصر لتطوير منظومة نقل حضري أكثر نظافة وذكاء وكفاءة.

وأكد رامي صلاح الدين، العضو المنتدب لشركة ألستوم مصر، أن الشركة تُعد اليوم شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل منظومة النقل في مصر، مشيرًا إلى أن جهود توطين الصناعة ونقل الخبرات وبناء الكفاءات المحلية تمكّن جيلًا جديدًا من المهندسين المصريين، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار في مجالات النقل المستدام.

وخلال أكثر من أربعة عقود من العمل في السوق المصرية، ساهمت ألستوم في تطوير قطاع النقل من خلال توفير حلول متكاملة تشمل القطارات وأنظمة الإشارات والبنية التحتية، بما يخدم ملايين الركاب يوميًا. وتُعد شراكتها المستمرة مع وزارة النقل المصرية نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق مشروعات وطنية كبرى.

ويُعتبر مشروع المونوريل – أول منظومة من نوعها في إفريقيا وأطول نظام مونوريل بدون سائق في العالم – رمزًا للتكامل بين الابتكار والشراكة، إذ يسهم في تقليل زمن الرحلات وتخفيف الازدحام المروري، مما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بملايين الأطنان سنويًا، ويوفر في الوقت ذاته آلاف فرص العمل المحلية، ويسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية.

ويمتد التزام «ألستوم» تجاه مصر إلى دعم الكوادر البشرية والتعليم الفني، إذ أطلقت الشركة مبادرة الأكاديمية المصرية للسكك الحديدية (ERA) خلال مؤتمر COP27 لتدريب مئات المهندسين الشباب على أحدث أنظمة النقل العالمية، بما يضمن أن يكون مستقبل قطاع النقل في مصر بأيدي المصريين أنفسهم.

كما تطوّر مركز ألستوم الهندسي في القاهرة ليصبح مركز تميز إقليمي يصدر الخبرات المصرية إلى مشاريع في المغرب والجزائر وتنزانيا وتركيا والسعودية، مما يعزز مكانة مصر كمركز استراتيجي للابتكار والنقل الذكي في إفريقيا والشرق الأوسط.

أما المجمع الصناعي الجديد في برج العرب، المقام على مساحة 12 هكتارًا، فيمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، حيث يُنتج مكونات القطارات والأنظمة الكهربائية المخصصة للأسواق المحلية والتصديرية، تأكيدًا على ثقة «ألستوم» في القدرات الصناعية والبشرية المصرية.

وأكدت الشركة أن مشاركتها في TransMEA 2025 تعكس التزامها المستمر بالمساهمة في رسم مستقبل النقل المستدام في مصر، عبر حلول مبتكرة وشراكات محلية استراتيجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو منظومة نقل أكثر ذكاءً واستدامةً وجودةً للحياة.

ألستوم التنقل الذكي التجريبي النقل الحضري السوق المصرية

