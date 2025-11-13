قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

«التصديري للملابس» يوقّع مذكرة مع «الجمعية التشيكية» لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري

المجلس التصديري للملابس الجاهزة
المجلس التصديري للملابس الجاهزة
ولاء عبد الكريم

على هامش النسخة التاسعة من معرض Destination Africa 2025 وقّع المجلس التصديري للملابس الجاهزة مذكرة تفاهم مع الجمعية التشيكية لصناعة المنسوجات والملابس والجلود (ATOK)، وذلك ضمن خطة مسبقة للمجلس تستهدف توسيع التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الدولية من أجل استمرار طفرة الصادرات المصرية من قطاع الملابس الجاهزة.


وقال المجلس التصديري للملابس الجاهزة عقب التوقيع، إن البرتوكول يستهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون الصناعي بين الشركات المصرية ونظيراتها التشيكية العاملة في مجال المنسوجات والملابس.

وأشار المجلس إلى أن هذه المذكرة تستهدف أيضاً تطوير مجالات التجارة الثنائية وزيادة فرص جذب الاستثمارات المشتركة، ودعم إنشاء مشروعات وشراكات صناعية وتسويقية بين الجانبين، بما يعزز القدرة التنافسية لقطاع الملابس في الأسواق الدولية.

وأوضح المجلس التصديري للملابس، أن الفترة المقبلة تشهد تعاوناً مع الجانب التشيكي يستهدف تبادل المعلومات والإحصاءات والدراسات المتعلقة ببيئة الاستثمار والتشريعات السارية والمعلومات التجارية وشروط الدخول إلى الأسواق، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للشركات المصرية والتشيكية في البحث عن شركاء أعمال مناسبين.

وكشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المجلس سيتعاون مع الجمعية التشيكية لصناعة المنسوجات والملابس والجلود (ATOK)، للمشاركة في المعارض والفعاليات المتخصصة المقامة في كل من مصر وجمهورية التشيك، بما يسهم في تعزيز التواجد في أسواق جديدة، إلى جانب وضع وتطوير استراتيجيات مشتركة تهدف إلى تحقيق منفعة متبادلة ودعم نمو الأنشطة التجارية بين البلدين على المستوى الدولي.

وفي إطار دعم الابتكار وتنمية القدرات البشرية، اتفق المجلس التصديري للملابس الجاهزة مع الجمعية التشيكية لصناعة المنسوجات والملابس والجلود (ATOK)، على إيجاد مجالات التعاون في تدريب العاملين وتطوير مهاراتهم الفنية من خلال تبادل الدورات التدريبية والبرامج وورش العمل، بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث والتطوير وتكنولوجيا الملابس، وتبادل الدراسات والخبرات بين معاهد الأبحاث في كلا البلدين.

كما اتفق الجانبان على عقد اجتماع سنوي على مستوى القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ برامج التعاون، واستعراض أفضل الممارسات، وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وشدّد المجلس على أن المذكرة خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز تنافسية قطاع الملابس الجاهزة المصري عالمياً، وفتح مسارات تعاون جديدة تدعم جهود التوسع نحو أسواق أوروبا الوسطى والشرقية، كما يضع المجلس مجموعة من الخطوات الأخرى تستهدف مزيد من التعاون مع الشركاء التجاريين الدوليين.

