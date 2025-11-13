القيم والترابط الأسري بالمدارس.. ندوة بإعلام الوادي الجديد

نظم مجمع إعلام الوادي الجديد، ندوة إعلامية بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات بعنوان " الحوار ودعم قيم الترابط الأسري".

وذلك فى إطار محور السكان وتنمية الأسرة وبرعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

حاضر فيها فضيلة الشيخ حسن عبد الحافظ وكيل مديرية أوقاف الوادي الجديد وبحضور هالة راغب مدير المدرسة وخضر غريب مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة الخارجة التعليمية، وبإشراف السيدة أزهار عبد العزيز مدير مجمع إعلام الوادي الجديد.



تناول فضيلة الشيخ حسن عبد الحافظ مكانة الأسرة في الإسلام، وذكر أنها المحضن التربوى للأبناء ويحكمها منهج حدده الاسلام في عدة خطوات تبدأ من حسن الاختيار لكل طرف شريك فى الاسرة ثم حسن تربية الأبناء ودور كل من الأب والأم في عملية التربية، مؤكدا على أن واجب الأبناء يتمثل في بر الوالدين والإحسان إليهما وأن قيام كل طرف فى الأسرة بواجباته وتحمله للمسؤولية من شأنه الحفاظ على الأسرة واستقرار المجتمع بصفة عامة والتصدى لما يواجه الأسرة من مشكلات أودت فى النهاية إلى انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع.

وذكر فضيلته الأسباب التى تؤدى إلى الطلاق ونتائجه التى يتحملها ويدفع ثمنها الأبناء وختم بنصح الطالبات بضرورة الصداقة بين الأم والابنة وأن تكون العلاقة طيبة بين أفراد الأسرة وذلك من شأنه المساعدة في حل الكثير من المشكلات التى تواجه الفتاة خاصة في مرحلة المراهقة وأكد على ضرورة الاستخدام الأمثل والمنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي.



تأتي هذه الندوة في إطار خطة مجمع إعلام الوادي الجديد للتوعية المجتمعية وتعزيز القيم الإيجابية داخل الأسر، ضمن أنشطة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الحوار البنّاء ودعم استقرار الأسرة المصرية ومواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية.