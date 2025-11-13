قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
" التحديات النفسية والاجتماعية لظاهرة التنمر في ظل الرقمنة ".. ندوة بآداب بنها

إبراهيم الهواري

نظمت كلية الآداب بجامعة بنها ندوة بعنوان " التحديات النفسية والاجتماعية لظاهرة التنمر في ظل الرقمنة" ، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور أمجد حجازي عميد الكلية .


وقالت الدكتورة شيرين الشورى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة حاضر فيها كلا من الدكتورة وسام عزت بقسم علم النفس بكلية الآداب ، والدكتورة إيمان مجدي بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، وتمت بالتنسيق مع الأستاذة رانيا  معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .


وأوضحت الدكتورة شيرين الشورى أن الندوة تناولت ظاهرة التنمر الإلكتروني وأثرها العميق على الأفراد في العصر الرقمي ، و توضيح مفهوم التنمر الإلكتروني وأنواعه، وكيف تمنح الرقمنة المتنمر "الخفاء المعزز" وتزيد من جرأته (ظاهرة تثبيط الاتصال عبر الإنترنت) ، وتم مناقشة الآثار النفسية للتنمر الرقمي، وعلى رأسها انخفاض تقدير الذات، وزيادة خطر الإصابة بالقلق المعمم والاكتئاب السريري، وصولاً إلى العواقب السلوكية القصوى التي تهدد الحياة ، و تحليل كيفية تحول الفضاء الرقمي إلى بيئة سامة بفعل ظاهرة "الجمهور المتفرج"، وتحليل دوافع المتنمر التي قد تكون نابعة من الفراغ النفسي ومحاولة تعويض النقص في الواقع.


وأضافت أن الندوة تناولت أيضا تقديم إرشادات حول كيفية التعامل والتصدي للمشكلات الناجمة عن التنمر الإلكتروني، من خلال التوثيق المهني، وتعزيز التربية الرقمية والأخلاقية، وضرورة التدخل المؤسسي والقانوني للوصول إلى بيئة حياتية ورقمية أكثر صحة وتوازنًا ، بالإضافة إلي زيادة وعي الطلاب حول ظاهرة التنمر الإلكتروني، باعتباره سلوكاً عدوانياً يتميز بـ البصمة الرقمية الدائمة والقدرة على الانتشار السريع، مما يجعله أكثر فتكاً من التنمر التقليدي .


واختتمت الندوة بفتح باب الحوار المفتوح مع الحضور، لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات اليومية التي يواجهونها في التعامل مع التكنولوجيا.

