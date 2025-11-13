إصابة 13 شخصًا في تصادم ميكروباص وتريلا بالوادي الجديد

أصيب 13 شخصًا في حادث مروري، اليوم الخميس، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين تصادم سيارة نقل " تريلا " بسيارة أجرة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة وليد رمضان إبراهيم – 35 عاما، يوسف حسين إبراهيم – 17 عامًا، هدى شعبان علي – 54 عامًا، طلعت محمد ثابت – 36 عامًا، عبير عبد السلام أمين – 40 عامًا، علا عبد السلام أمين – 35 عامًا، سميحة يوسف عبد الله، 58 عاما، سهير يونس محمد، – 52 عامًا، داليا محمد يوسف – 5 أعوام، عمر محمد عمر – 14 عاما، حسين سيد محمد – 66 عامًا، حسن محمد عمر – 13 عامًا، شيماء حسين سيد – 39 عامًا.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر المحضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.