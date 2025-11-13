قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لزيسكو.. والكاف يعلن مواعيد مواجهات الكونفدرالية
200 جنيه .. دفاع عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه في قضية «الشاب المصفوع»
رحيل ببلاش وخسائر بالملايين.. حكايات تفريط الزمالك في 4 نجوم سوبر لـ الأهلي
قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين
محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
محافظات

جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا حول ترشيد الاستهلاك بمدرسة بنات

الإسماعيلية انجي هيبة

نظّمت جامعة قناة السويس  برنامجًا تدريبيًا توعويًا بعنوان "ترشيد الاستهلاك بأنواعه" بمدرسة الشيخ زايد الإعدادية بنات، في إطار جهود جامعة قناة السويس المستمرة لنشر الوعي المجتمعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية بين طلاب المدارس.

جاء البرنامج تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، وإشراف تنفيذي الدكتورة نهلة صابر تاوضروس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدّمت المحاضرة الدكتورة عواطف محمود عيسى، أستاذ مساعد إدارة مؤسسات الأسرة والطفل بكلية التربية، التي تناولت خلال البرنامج مفهوم ترشيد الاستهلاك باعتباره سلوكًا حضاريًا يهدف إلى إعداد أفرادٍ يتمتعون بقدرٍ عالٍ من الوعي والمسؤولية، بما يمكّنهم من تخطيط استهلاكهم والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، والحصول على أفضل السلع والخدمات بأقل التكاليف الممكنة.

تطرقت المحاضِرة إلى تعريف الاستهلاك بوصفه استخدام السلع والخدمات حتى الفناء لتلبية احتياجات الفرد أو الأسرة اليومية من طعام وكساء وماء وكهرباء ومواصلات، موضحةً أنواع الاستهلاك المتمثلة في الاستهلاك النهائي أو المباشر الذي يشمل استخدام السلع والخدمات بشكل فوري لتلبية الاحتياجات الفردية مثل تناول الطعام وشراء الملابس، والاستهلاك الوسيط أو الإنتاجي الذي يتمثل في استخدام المواد الخام لإنتاج سلع وخدمات أخرى مثل الأخشاب والجلود في الصناعة.

كما أكدت أن ترشيد الاستهلاك يعني الاستخدام الأمثل للموارد والتعامل الإيجابي مع السلع والخدمات دون إسراف أو تبذير، مستشهدةً بقول الله تعالى: "وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا" [الإسراء: 29].

تناول البرنامج كذلك أنواع ترشيد الاستهلاك، ومنها ترشيد استهلاك المياه من خلال غلق الصنابير عند عدم الحاجة واستخدام مياه الأمطار ومخلفات أجهزة التكييف في ري الحدائق، وترشيد استهلاك الكهرباء عبر استخدام الأجهزة والمصابيح الموفرة للطاقة، وإطفاء الأنوار وفصل الشواحن والأجهزة غير الضرورية.

كما تم استعراض ترشيد استهلاك الغذاء والملبس والأجهزة المنزلية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد وتقليل الفاقد.

وأوضحت الدكتورة عواطف أهمية ترشيد الاستهلاك للفرد والمجتمع، إذ يؤدي إلى توفير المال وتقليل فواتير الخدمات، وزيادة القدرة على الادخار، وإطالة عمر الأجهزة، فضلًا عن دوره في زيادة ثروة المجتمع وتقليل الضغط على البنية التحتية.

كما قدمت مجموعة من النصائح العملية للوصول إلى لقب "المستهلك الرشيد"، من أبرزها إعداد قائمة بالمشتريات قبل التسوق، وضع ميزانية محددة، تجنب التقليد والشراء العاطفي، والاهتمام بجودة السلعة وسعرها لا بمجرد شهرتها، وقراءة بطاقة البيانات المصاحبة للسلعة واستخدام الحواس في فحصها.

شهد البرنامج مشاركة 25 طالبة من المدرسة، اللاتي تفاعلن مع المحاضرة وعبّرن عن استفادتهن من المعلومات المقدمة التي عززت لديهن الوعي بأهمية السلوك الاستهلاكي الرشيد كأحد ركائز التنمية المستدامة.

نُفذ البرنامج التدريبي بإشراف  المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان سعيد مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

الاسماعيلية جامعة قناة السويس اخبار جامعة قناة السويس

