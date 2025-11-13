حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخالفين بالقناطر الخيرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الـقليوبية حملة مكبرة في نطاق دائرة القناطر الخيرية، للمرور على الأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز وغيرها من المنشآت، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التموينية.



وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، حيث تم تحرير محضر جنح ضد المسؤول عن مركز تعبئة وتغليف مواد غذائية بناحية أجهور الصغرى، لحيازته سلعًا غير مدوَّن عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء أو سعر المصنع والمستهلك، تمثلت في عدد 100 باكتة سكر بكل باكتة 10 كجم بإجمالي 1000 كجم سكر.



كما تم تحرير محضر جنح ضد المسؤول عن محل حبوب وأعلاف بدائرة الإدارة لحيازته عدد 150 شيكارة أرز، زنة الشيكارة 25 كجم بدون تاريخ صلاحية.



وتم كذلك تحرير محضر جنح ضد أحد موزعي أسطوانات البوتاجاز التجارية لبيع الأسطوانة بأزيد من السعر الرسمي بمقدار 20 جنيهًا.

كما تم تحرير عدد 5 محاضر جنح لعدم إعلان الأسعار، شملت مخبزًا سياحيًا – سوبرماركت – محل عطارة.



وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار حملاتها المكثفة بجميع الإدارات التموينية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق وحماية المستهلك.



ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على كافة الأنشطة التجارية ومتابعة محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.