بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
الرئيس السيسي: الشباب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أول تعليق من السودان على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي
استبعاد القوة الضاربة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لـ مباراة أوزبكستان
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميكاتو الشتوي
مليون ونصف فقط .. تعرّف على معاناة مدافع الزمالك المالية
«أبوالغيط» يُوجّه رسالة لمؤسسات «الوثائق العربية»: الحفاظ على التراث مسئولية قومية ودرع لحماية الهوية
قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية
موعد مباراة منتخب مصر وأوزباكستان الودية
صحة غزة: إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 260
خطوة بخطوة.. كيفية حجز كشف التأمين الصحي بسهولة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية، بحبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في شبرا الخيمة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيالهم.


وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، وتم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 عاطلين مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وعُثر بحوزتهم على كميات من مخدري الآيس والبودر وسلاحين أبيضين.


وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على جهات التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.


وفي سياق آخر أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، اليوم، بحبس شاب متهم بقتل والدته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء عبثه في سلاح ناري، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.


كما أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الفحص، كما طلبت سماع شهود العيان والاستعانة بتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة

