إذا كنتي من محبي الأكلات السهلة، إليك طريقة عمل الدجاج الروستو بطريقة سهلة ولذيذة مثل المطاعم

المكونات:

دجاجة كاملة (حوالي 1.5 كجم)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة طرية

3 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة زعتر جاف أو روزماري

عصير ليمونة

حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح

جزرتان مقطعتان حلقات

حبتان بطاطس مقطعتان مكعبات (اختياري)

كوب ماء أو مرق دجاج

الطريقة:

تحضير التتبيلة:

في وعاء، اخلطي الثوم والملح والفلفل والبابريكا والزعتر والليمون والزيت جيدًا.

تتبيل الدجاج:

افركي الدجاجة بالكامل من الداخل والخارج بالتتبيلة، ويمكنك إدخال شرائح بصل وثوم داخلها لإعطاء نكهة أقوى.

(يُفضل تركها منقوعة في التتبيلة في الثلاجة ساعتين على الأقل أو طوال الليل).

تحضير الصينية:

ضعي شرائح البصل والجزر والبطاطس في قاع صينية الفرن، ثم ضعي الدجاجة فوقها.

أضيفي كوب الماء أو المرق للصينية.

الطهي:

سخّني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

غطي الصينية بورق فويل وضعيها في الفرن لمدة 45 دقيقة

بعد ذلك، انزعي الفويل واتركي الدجاجة تتحمّر من الأعلى لمدة 20–30 دقيقة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا.



قدّميها ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخضار المشوية أو البطاطس المحمّرة.