قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: الشعب المصري عليه أن يواجه ويقف أمام أي خطر يجابه الدولة
مصطفى بكري: مصر تتعرض للعديد من المؤامرات الخارجية .. وأرحب بالمعارضة الوطنية
ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية
شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين
المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارين بتعيين وزير للنقل ورئيس للمعابر والحدود
تصرف مفاجئ من مروة صبري بعد تحرير دينا الشربيني محضرا ضدها
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نائب محافظ الأقصر يتفقد مصابي حادث طريق إسنا ويطمئن على حالتهم الصحية

نائب محافظ الأقصر يتفقد مصابي حادث طريق إسنا بمستشفى إسنا التخصصي ويطمئن على حالتهم الصحية
نائب محافظ الأقصر يتفقد مصابي حادث طريق إسنا بمستشفى إسنا التخصصي ويطمئن على حالتهم الصحية
شمس يونس

توجّه الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر إلى مستشفى إسنا التخصصي اليوم، للاطمئنان على المصابين في حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين، أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بدير الرزيقات.

وخلال الزيارة، تابع نائب المحافظ الحالات داخل أقسام المستشفى المختلفة، واطّلع على التقارير الطبية الخاصة بكل مصاب، موجها بضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة والدعم النفسي للمصابين وذويهم، مؤكدًا أن المحافظة تتابع الحادث أولًا بأول لتلبية احتياجات الأسر المتضررة.

كما قدّم الدكتور هشام أبو زيد خالص تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم الممكنة، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات الصحية والأمنية لتسهيل نقل الحالات ومتابعة الإجراءات القانونية.

يذكر أن الحادث وقع  اليوم بطريق إسنا الغربي نتيجة تصادم سيارة ميكروباص كانت تقل عددا من المواطنين المتوجهين إلى مولد الماري جرجس مع سيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

الاقصر اخبار الاقصر حادث الصحراوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ترشيحاتنا

لراهب القمص بيشوي أفا هيرمينا امين دير السيدة العذراء بجبل درنكة بأسيوط،

أمين دير السيدة العذراء بجبل درنكة : عدد الزوار ما بين 3 إلى 4 ملايين سنويا

لبنان

مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات: يجب تحديد سقف زمني لنزع سلاح حزب الله في التفاوض مع إسرائيل

الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء" المحرق" بأسيوط

أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط: زيارة البابا تواضروس لنا تاريخية وتؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان

بالصور

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز
صبري فواز
صبري فواز

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

فيديو

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد