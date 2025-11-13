نائب محافظ الأقصر يتفقد مصابي حادث طريق إسنا ويطمئن على حالتهم الصحية

توجّه الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر إلى مستشفى إسنا التخصصي اليوم، للاطمئنان على المصابين في حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين، أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بدير الرزيقات.

وخلال الزيارة، تابع نائب المحافظ الحالات داخل أقسام المستشفى المختلفة، واطّلع على التقارير الطبية الخاصة بكل مصاب، موجها بضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة والدعم النفسي للمصابين وذويهم، مؤكدًا أن المحافظة تتابع الحادث أولًا بأول لتلبية احتياجات الأسر المتضررة.

كما قدّم الدكتور هشام أبو زيد خالص تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم الممكنة، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات الصحية والأمنية لتسهيل نقل الحالات ومتابعة الإجراءات القانونية.

يذكر أن الحادث وقع اليوم بطريق إسنا الغربي نتيجة تصادم سيارة ميكروباص كانت تقل عددا من المواطنين المتوجهين إلى مولد الماري جرجس مع سيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.