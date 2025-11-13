الآلاف يشاركون في زفة أيقونة الشهيد مارجرجس بدير الرزيقات بالأقصر

شهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب بالأقصر ، أجواء روحانية مهيبة خلال إقامة صلاة رفع بخور عشية وزفة أيقونة الشهيد العظيم مارجرجس، ضمن احتفالات الدير السنوية .

أقيمت الصلوات بالكنيسة الأثرية داخل الدير، وسط حضور المئات من الأقباط الذين توافدوا من مختلف المحافظات للمشاركة في الطقوس المقدسة، التي تعد من أبرز مظاهر الاحتفال السنوي بالشهيد مارجرجس الروماني.

وترأس الصلاة أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء، الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، ونيافة الحبر الجليل الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر وتوابعها، بمشاركة لفيف من الآباء الرهبان والكهنة من الإيبارشيات المجاورة.

وخلال الزفة جابت أيقونة الشهيد مارجرجس أرجاء الكنيسة وسط ترانيم الشمامسة وتسابيح المؤمنين، في مشهد يعكس عمق الإيمان وبهجة المشاركة الروحية في واحدة من أهم المناسبات الدينية بمحافظة الأقصر.

واختتمت الصلوات برفع الدعاء من أجل سلام الكنيسة والوطن، طالبين شفاعة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، وسط تهنئة الحضور لبعضهم البعض ببدء أيام المولد المباركة.