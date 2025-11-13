أستاذ علاقات دولية: غالبية الأمريكيين غير راضين بسياسة ترامب الاقتصادية

قال ادموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية، إن هناك ضغط شعبي واقتصادي بسبب الإغلاق داخل أمريكا وتسبب ذلك في تعطيل الخدمات والحركات الجوية وحرمان الموظفين من رواتبهم ومساعدات الفقراء توقفت.

وأضاف ادموند غريب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن الديمقراطيين استغلوا هذا الأمر للضغط على الإدارة ولكن حدث تراجع في النهاية، وبدأ هذا الأمر يخلق انقسامات داخل الحزب الديمقراطي والمطالبة باستقالة زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن السياسة الحكومية الأمريكية لا ترضي غالبية الأمريكيين، منوها أن أكثر منة 60% يقولون إن سياسة ترامب الاقتصادية أدت إلى رفع الأسعار رغم وعودهم لهم قبل ذلك بتخفيض الأسعار وزيادة فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية.