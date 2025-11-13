قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟
مصطفى بكري: الفنان محمد صبحي واحد من أبرز رموز الدراما في مصر والعالم العربي
تطورات الوضع في السودان | مأساوي وبؤر مجاعة .. والعمل على وصول الدعم للأسر
أمين «الجبهة الوطنية»: ننافس لخدمة الوطن لا من أجل المناصب
مصطفى بكري في ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك: سيظل اسمه خالدا في عقول وقلوب المصريين
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
توك شو

جاء الفرج لـ "ترامب".. شردي: التوصل لاتفاق بين الحزب الجمهوري والديمقراطي بسبب "الفيدرالية"

ترامب
ترامب
محمد شحتة

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية توصل إلى اتفاق مع أعضاء الحزب الديمقراطي، الذي أغلق الباب على أموال الحكومة الفيدرالية، وجاء الفرج لـ "ترامب".

وأضاف محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن أمريكا بقاله 4 أسابيع في أزمة بسبب ميزانية الحكومة الفيدرالية، فالولايات في أمريكا لها ميزانيتها وشغالة، إنما في مؤسسات زي الخارجية ومؤسسة الطيران بياخدوا مرتباتهم من الحكومة الفيدرالية.

وتابع: الحكومة الفيدرالية أغلقت ميزانية الدولة، وظلوا في تصريحات متبادلة حتى توصلوا إلى اتفاق وتم حل الأزمة وعودة الموظفين إلى عملهم لأنهم جلسوا في المنزل بسبب عدم دفع رواتبهم.

وأوضح أن كل مراقبي حركة الطيران في أبراج المراقبة يحصلوا على رواتبهم من الحكومة الفيدرالية وليس المطارات.

ترامب الحكومة الفيدرالية الحزب الجمهوري الحاكم الحزب الديمقراطي الولايات المتحدة الأمريكية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

غزة

أخر الأوضاع بغزة ولبنان | فاو : أطلقنا نداءً لإنقاذ غزة من المجاعة بـ75 مليون دولار .. تحديد سقف زمني لنزع سلاح حزب الله

السيد القصير

أمين الجبهة الوطنية: نحن حزب لا موالاة ولا معارضة.. فيديو

الجيش الإسرائيلي

خبير بالشأن الإسرائيلي: رون ديرمر أحد مهندسي اتفاقات إبراهام .. وجيش دولته مرهق للغاية

بالصور

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز

فيديو

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

