جاء الفرج لـ "ترامب".. شردي: التوصل لاتفاق بين الحزب الجمهوري والديمقراطي بسبب "الفيدرالية"

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية توصل إلى اتفاق مع أعضاء الحزب الديمقراطي، الذي أغلق الباب على أموال الحكومة الفيدرالية، وجاء الفرج لـ "ترامب".

وأضاف محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن أمريكا بقاله 4 أسابيع في أزمة بسبب ميزانية الحكومة الفيدرالية، فالولايات في أمريكا لها ميزانيتها وشغالة، إنما في مؤسسات زي الخارجية ومؤسسة الطيران بياخدوا مرتباتهم من الحكومة الفيدرالية.

وتابع: الحكومة الفيدرالية أغلقت ميزانية الدولة، وظلوا في تصريحات متبادلة حتى توصلوا إلى اتفاق وتم حل الأزمة وعودة الموظفين إلى عملهم لأنهم جلسوا في المنزل بسبب عدم دفع رواتبهم.

وأوضح أن كل مراقبي حركة الطيران في أبراج المراقبة يحصلوا على رواتبهم من الحكومة الفيدرالية وليس المطارات.