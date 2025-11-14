مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا

أشاد السنغالي آداما ديانغ، خبير القانون الدولي والمستشار الخاص الأسبق للأمم المتحدة، المعني بمنع الإبادة الجماعية، بالجهود المصرية المخلصة لإحلال السلام في محيطها الإقليمي وإنهاء معاناة السودان.



وقال ديانغ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس، عقب تسلّمه جائزة مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" للشخصية الإفريقية لعام 2025، إن مصر تلعب دورًا رياديًا في دعم الاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية، معربًا عن أمله في أن تُكلل جهودها بنجاح لوقف النزيف الدموي في السودان.



كما أشاد بالإنجازات التنموية الكبيرة التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن هذا التقدم يعكس إصرار الدولة على تحقيق الخير لشعبها ولإفريقيا بأسرها. ولفت إلى الدور البارز لمصر في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية وإسهاماتها في صناعة السلام والدبلوماسية، منوّهًا بالأيقونات العالمية التي قدمتها، ومن بينهم الدكتور الراحل بطرس بطرس غالي.



وأكد ديانغ أنه شعر بسعادة كبيرة خلال زيارته المتحف المصري الكبير، الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية وجذورها الإفريقية، مؤكدًا أن الصرح يمثل جزءًا من الإرث الإنساني العالمي.

وأعرب المستشار السنغالي عن اعتزازه بتكريمه في القاهرة وفوزه بجائزة مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، واصفًا هذا التكريم بأنه تقدير لمسيرته الطويلة في الدفاع عن حقوق الإنسان وصناعة السلام في القارة الإفريقية.

حضر حفل التسليم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبدالعاطي وعدد من الشخصيات العامة والدبلوماسيين والنواب.