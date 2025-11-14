قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا ضمن صفقة تبادل الأسرى

شهداء الاحتلال
شهداء الاحتلال
محمود نوفل

ذكرت تقارير إعلامية أن الجانب الإسرائيلي سيسلم جثامين 15 شهيدا ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت صحة غزة عن ارتفاع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة من الاحتلال إلى 315 جثمانا تعرفنا على 91 منهم.

وأفادت شبكة قدس الإخبارية اليوم بأن جيش الاحتلال سلم جثامين 15 شهيدا من قطاع غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى.

ومن جانبه، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه بعد مرور شهر على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا تزال إسرائيل" تواصل تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين بأساليب متعددة، بحسب وكالة الأنباء “صفا”.

وقال المرصد في بيان اليوم إن "إسرائيل" تستمر في فرض ظروف معيشية مهلكة على مليوني فلسطيني، مع حرمانهم من التعافي من آثار الكارثة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من 25 شهرًا، في ظل صمت وعجز دولي عن حمايتهم وإنصافهم.

ووثق خلال الأسابيع الأربعة الماضية، استمرار جرائم القتل العمد التي ينفّذها جيش الاحتلال ضد المدنيين، إذ يقتل ما معدله ثمانية فلسطينيين يوميًا.

وبيّن أنّ جيش الاحتلال يواصل ارتكاب خروقات وجرائم يومية لوقف إطلاق النار، من خلال القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار، والاستمرار في تدمير المنازل والمباني، خاصة في شرق مدينتي خان يونس وغزة.

صفقة تبادل الأسرى فلسطين الاحتلال جيش الاحتلال قطاع غزة

