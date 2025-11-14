قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم

سلع غذائية ارشيفيه
سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط متابعة مكثفة من الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، لضمان توافر السلع الاستهلاكية بالكميات الكافية وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة والنائية.

جهود المحافظة في مراقبة الأسواق ومتابعة الاسعار  

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء بشكل يومي، مع تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب طرح مبادرات محلية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، من خلال المعارض التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مراكز المحافظة.

وفيما يلي أبرز أسعار السلع المتداولة اليوم في الأسواق:

بلغ سعر كيلو السكر 32 جنيهًا، بينما سجلت المكرونة (400 جرام) 13 جنيهًا، وبلغ سعر الفول البلدي (1 كجم) 30 جنيهًا، فيما وصلت لفة الأرز (10 أكياس) إلى 240 جنيهًا، وبلغت شكارة الأرز (10 كجم) 245 جنيهًا، بينما سجلت شكارة الشعرية 190 جنيهًا، وسجل كيلو الدقيق 23 جنيهًا.

أما بالنسبة للزيوت والسمن، فقد سجلت زجاجة الزيت (1 لتر) 55 جنيهًا، وبلغ سعر السمن النباتي (1 كجم) 65 جنيهًا، فيما سجلت عبوة السمن (2 كجم) 130 جنيهًا. وفي قطاع منتجات الألبان، تراوح سعر الجبن الأبيض (1 كجم) بين 70 و80 جنيهًا، بينما بلغ نصف الكيلو 45 جنيهًا. وسجل الشاي الكبير 50 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض 155 جنيهًا.

اسعار اللحوم والدواجن

 بلغ سعر اللحم البلدي (1 كجم) بين 300 و350 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدواجن البيضاء بين 75 و85 جنيهًا للكيلو، وفقًا لجودة المنتج ومكان البيع.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين الأسعار ومستوى دخل المواطن، من خلال التنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة، وتشجيع المزارعين المحليين على توريد منتجاتهم الطازجة للأسواق بأسعار منخفضة، بما يسهم في استقرار السوق وتحسين مستوى المعيشة للأسر بالمحافظة.

