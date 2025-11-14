جامعة القاهرة تحتضن احتفالية تسليم شهادات التجنيد للطلاب ذوى الهمم

شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، احتفالية لتسليم شهادات المعاملة التجنيدية لطلاب الجامعة من ذوي الهمم، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، واللواء أحمد مصطفي صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها، ولفيف من علماء الدين والشخصيات العامة، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.

بدأت وقائع الحفل، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن جامعة القاهرة، ثم كلمة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أعقبها تقديم فقرات غنائية لفريق أوركسترا جامعة القاهرة بقيادة المايسترو ياسر مصطفي، ثم تقديم عرض البالية لطلاب المعهد العالي للبالية الحر بأكاديمية الفنون من ذوي الهمم، ثم العرض المسرحي لطلاب أكاديمية الفنون بالتعاون مع مسرح كلية الحقوق، وفقرة فنية لإدارة الموسيقات العسكرية، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن الخدمات التي تقدمها إدارة التجنيد والتعبئة، أعقبه كلمة مدير إدارة التجنيد والتعبئة اللواء أحمد مصطفي صادق، ثم عرض فيلم تسجيلي عن محافظة الجيزة، أعقبه كلمة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ثم تسليم شهادات المعاملة التجنيدية وشهادات التقدير للطلاب، والتقاط الصورة التذكارية.

وفي كلمته، أعرب د.محمد سامي عبد الصادق عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعة من ذوي الهمم في هذه الاحتفالية التي تشهدها قاعة الاحتفالات الكبرى لتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية الخاصة بهم وتكريم أولياء أمورهم، والتي تجسد أسمي معاني الانتماء والمواطنة والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية ليست فقط لتوزيع شهادات المعاملة التجنيدية، وإنما لتكريم أصحاب إرادة استثنائية لا تعرف المستحيل، وهي تعكس إيمان الدولة المصرية الراسخ بحق كل إنسان في الكرامة والمساواة والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، إيمان الجامعة عبر تاريخها الممتد لأكثر من قرن، بأن قوتها تتمثل في تنوع طلابها، وتميز عقولهم، وصدق عزيمتهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تعزيز دمج ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة الجامعية سواء الأكاديمية، والبحثية، والأنشطة والخدمات، لنترجم توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس داخل أسوار الجامعة لتوفير كافة سبل الدعم للطلاب، موجهًا كلمته لهم بأنهم مصدر فخر للجامعة وللوطن، وأن إرادتهم الصلبة وإصرارهم على النجاح يبعثان رسالة أمل لكل شباب مصر بأن التحدي هو الطريق إلى الإنجاز، وأن الإعاقة لا يمكن أن تكون عائقًا أمام الحلم.



وثمن د. محمد سامي عبد الصادق، جهود القيادة العامة للقوات المسلحة وإدارة التجنيد والتعبئة ومحافظة الجيزة لمجهوداتهم المبذولة وتعاونهم البناء مع جامعة القاهرة من أجل تيسير الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي الهمم، والتي تعكس منظومة الدولة المصرية الحديثة التي تضع الإنسان أولأً وتمنح كل فئة من أبنائها ما تستحقه من رعاية وتقدير، مؤكدًا أن جامعة القاهرة ستظل دائمًا دعمًا وسندًا لكل أبنائها، ومؤمنة بأن التميز الإنساني لا يُقاس بالقدرة الجسدية، بقدر ما يُقاس بقدرة الروح والعقل والإرادة على الإبداع والعطاء.

ومن جانبه، أعرب اللواء أحمد مصطفي صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة التي تَعد أقدم وأعرق الجامعات في مصر والشرق الأوسط، وتمثل أحد منارات الفكر والتعليم ولها تاريخ طويل يعكس المسيرة التنويرية لمصر والمنطقة العربية، وتخرج فيها العلماء والأدباء والمفكرون في شتي المجالات.

و أكد اللواء أحمد مصطفي صادق، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تسهيل اجراءات إنهاء المعاملة التجنيدية للطلاب من ذوي الهمم لتقليل أعباء الإنتقال والسفر، معربًا عن اعتزازه بمشاركة طلاب جامعة القاهرة من ذوي الهمم حفلهم لكونهم مصدرًا للإرادة القوية والعزيمة الصلبة والقدرة على العطاء وتحدي الصعاب، مؤكدًا أن ذوي الهمم نماذج يتشرف بها الوطن ويحتذى بها كافة شباب مصر، موجهًا الشكر والتقدير لأولياء أمورهم لحرصهم على تعليم وتأهيل أبنائهم.

ومن جهته، قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إن احتفالية تسليم شهادات المعاملة التجنيدية لطلاب جامعة القاهرة من ذوي الهمم هو حدث مميز يُجسد اهتمام الدولة المصرية بطلابها من أجل مواجهة التحديات وتحقيق النجاح، مشيرًا إلى مبادرة "أسرتي قوتي" لتوفير حياة كريمة وتمكين كافة فئات المجتمع.

وأكد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم في مختلف القطاعات، والعمل على توفير بيئة آمنه ومحفزة لهم لكونهم مصدر فخر وإلهام للجميع، وشركاء فاعلين في مسيرة الوطن.

وفي ختام الحفل قام المهندس عادل النجار، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، واللواء أحمد مصطفى صادق بتسليم الطلاب من ذوي الهمم شهادات المعاملة التجنيدية، وشهادات التكريم، والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب.