جنوب سيناء تحتضن أبطال الماء: 100 سباح وسباحة يتنافسون في شرم الشيخ| صور

​شهد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة، بطولة السباحة للتفوق الرياضي للمراحل التعليمية المختلفة. أُقيمت البطولة بحمام السباحة الخاص بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية خاصة من مدرسة سان جوزيف الخاصة، بقيادة الدكتورة أمل المغربي، مديرة المدرسة.



​شارك في البطولة 100 سباح وسباحة، وحضرها وليد جعفر، موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، وحنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، وحجازي رزق، موجه التربية الرياضية، إلى جانب عدد كبير من أولياء أمور الطلاب ومعلمي التربية الرياضية بالمدينة. وفي نهاية المنافسات، جرى تكريم الطلاب الثلاثة أصحاب المراكز الأولى للبنين والبنات، حيث مُنحوا الميداليات وشهادات التقدير.

وأكد مدير مديرية تعليم جنوب سيناء أن السباحة تُعد من الرياضات الشاملة التي تعمل على تنشيط مختلف عضلات الجسم، بالإضافة إلى دورها الفعّال في تحسين اللياقة البدنية وزيادة القدرة على التحمل. وأضاف أنها تسهم في تعزيز صحة القلب والرئتين وتحسين الدورة الدموية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تركيز الطلاب ومستوى نشاطهم داخل الفصول الدراسية. ووجّه عتلم الشكر لمدير مجمع السباحة على حسن الاستقبال، ولفريق التربية الرياضية من الموجهين والمعلمين على التنظيم الجيد للبطولة.



وقامت إدارة مدرسة سان جوزيف، بالتعاون مع اللجنة المنظمة، بتكريم مدير مديرية التعليم، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، ومديرة المدرسة، والموجه العام للتربية الرياضية بالديوان، وموجه إدارة شرم الشيخ للتربية الرياضية، حيث مُنحوا دروع التميز والإبداع.