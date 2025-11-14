نقيب المهندسين: شطب المتهم بإنهاء حياة مهندس كرموز بالإسكندرية من النقابة

شارك الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية في عزاء المهندس عبدالله الحمصاني الذي تم قتله في الحادث الاليم بمنطقة كرموز في الاسكندرية ، حيث تقدم بواجب العزاء لأسرة المهندس ورافقه في زيارته المهندس محمد سعيد عضو مجلس النقابة .

و أكد سعودي على حرص النقابة منذ معرفتها بالحادث على التواصل مع أسرة المهندس لتقديم الدعم اللازم مع متابعة الموقف القانوني طبقا لقانون النقابة الذي يتيح لها دعم المهندس قانونياً .

وأكد أن النقابة ستقوم بدورها في دعم أسرة المهندس وصرف المعاش شهرياً و مصروفات الجنازة و أي إجراءات أخرى من شأنها دعم أسرته في الفترة المقبلة .

وأبدى استيائه من كون مرتكب الواقعة مهندس، مؤكداً أنه بناءً على بيان وزارة الداخلية باعترافه بارتكاب الواقعة ستتخذ النقابة الاجراءات القانونية لاسقاط عضويته طبقا لقانون النقابة كونها لا يشرفها أن ينتمي لها .