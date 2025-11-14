ظهير أيسر.. تقارير مغربية: الرجاء يطلب 2 مليون دولار لبيع يوسف بلعمري للأهلي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن بدء النادي الأهلي خطوات رسمية للتفاوض مع يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لفريق الرجاء المغربي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة تدعيم الجبهة اليسرى داخل الفريق.

الرجاء يحدد 2 مليون دولار لبيع بلعمري

ووفقًا لما نشرته صحيفة "Hespress" المغربية، فإن الأهلي أبدى اهتمامًا واضحًا بضم اللاعب، بينما أبدت إدارة الرجاء استعدادها لفتح باب المفاوضات حول بيعه، مع وجود موافقة مبدئية داخل النادي المغربي على رحيل اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن الرجاء قد يطلب ما يقرب من 2 مليون دولار من أجل التخلي عن الظهير الأيسر.

وأوضحت الصحيفة أن يوسف بلعمري نفسه رحّب بالانتقال إلى القلعة الحمراء، وينتظر النادي المغربي وصول العرض الرسمي من الأهلي خلال الأيام المقبلة لبدء التفاوض الجاد حول الصفقة.

يأتي اهتمام الأهلي ببلعمري ضمن مساعي النادي لتعزيز هذا المركز، بعد محاولات سابقة لضم اللاعب توفيق محمد من بتروجت خلال الموسم الماضي، قبل أن يرفض ناديه التفريط فيه ويؤجل المفاوضات إلى يناير المقبل.

وظهر اسم اللاعب يحيى زكريا ضمن قائمة المرشحين، وقد يتجه الأهلي للتفاوض مع غزل المحلة لضمه في حال تعثر صفقة بلعمري أو توفيق محمد.

ويواصل الأهلي بحثه عن ظهير أيسر مميز في الميركاتو الشتوي، من أجل دعم الفريق في المنافسات المحلية والقارية خلال الفترة القادمة.