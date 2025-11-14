قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
نقيب المهندسين: شطب المتهم بإنهاء حياة مهندس كرموز بالإسكندرية من النقابة
بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب
فلسطين ترحب بالبيان العربي الإسلامي الأمريكي بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة
بينهم كلينتون| ترامب يأمر بالتحقيق في علاقات إبستين بكبار المسئولين الديمقراطيين
أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية
نهايتها منطقية.. مجد عيد: حبيت شخصيتي بفيلم كان ياما كان في غزة
ظهير أيسر.. تقارير مغربية: الرجاء يطلب 2 مليون دولار لبيع يوسف بلعمري للأهلي

حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية مغربية عن بدء النادي الأهلي خطوات رسمية للتفاوض مع يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لفريق الرجاء المغربي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة تدعيم الجبهة اليسرى داخل الفريق.

الرجاء يحدد 2 مليون دولار لبيع بلعمري

ووفقًا لما نشرته صحيفة "Hespress" المغربية، فإن الأهلي أبدى اهتمامًا واضحًا بضم اللاعب، بينما أبدت إدارة الرجاء استعدادها لفتح باب المفاوضات حول بيعه، مع وجود موافقة مبدئية داخل النادي المغربي على رحيل اللاعب.

 وأشارت التقارير إلى أن الرجاء قد يطلب ما يقرب من 2 مليون دولار من أجل التخلي عن الظهير الأيسر.

وأوضحت الصحيفة أن يوسف بلعمري نفسه رحّب بالانتقال إلى القلعة الحمراء، وينتظر النادي المغربي وصول العرض الرسمي من الأهلي خلال الأيام المقبلة لبدء التفاوض الجاد حول الصفقة.

 

يأتي اهتمام الأهلي ببلعمري ضمن مساعي النادي لتعزيز هذا المركز، بعد محاولات سابقة لضم اللاعب توفيق محمد من بتروجت خلال الموسم الماضي، قبل أن يرفض ناديه التفريط فيه ويؤجل المفاوضات إلى يناير المقبل.

وظهر اسم اللاعب يحيى زكريا ضمن قائمة المرشحين، وقد يتجه الأهلي للتفاوض مع غزل المحلة لضمه في حال تعثر صفقة بلعمري أو توفيق محمد.

ويواصل الأهلي بحثه عن ظهير أيسر مميز في الميركاتو الشتوي، من أجل دعم الفريق في المنافسات المحلية والقارية خلال الفترة القادمة.

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

