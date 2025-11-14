«صدى البلد» يهنئ أنيسة رابط بمنصب مدير المكتب الصحفي لأمين الجامعة العربية

تتقدم أسرة موقع "صدى البلد" الإخباري، بالتهنئة لأنيسة منى رابط، بمناسبة توليها منصب مدير المكتب الصحفي للأمين العام للجامعة العربية، تقديرًا لمسيرتها المهنية المتميزة، وما حققته من نجاحات بارزة في مجال العمل الإعلامي والدبلوماسي، متمنين لها التوفيق والسداد.

من جانبه وفي أجواء سادها المحبة والتقدير، احتفل الصحفيون المعتمدون لدى جامعة الدول العربية بالمستشارة الدبلوماسية أنيسة منى رابط، بمناسبة توليها منصب مدير المكتب الصحفي للأمين العام للجامعة العربية، تقديرًا لمسيرتها المهنية المتميزة وما حققته من نجاحات بارزة في مجال العمل الإعلامي والدبلوماسي.

وثمّن الصحفيون جهود المستشارة أنيسة منى رابط في دعم العمل الإعلامي العربي المشترك، وحرصها المستمر على تسهيل مهام وسائل الإعلام في تغطية فعاليات واجتماعات جامعة الدول العربية، بما يعكس روح التعاون والانفتاح التي ميّزت أداءها منذ انضمامها إلى العمل الدبلوماسي في الجامعة.

وتُعدّ المستشارة أنيسة منى رابط، ابنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نموذجًا للإعلامية العربية الجادة التي تجمع بين الكفاءة المهنية العالية والخلق الرفيع والانضباط المؤسسي، وهو ما أكسبها احترام وتقدير الزملاء من مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية.

وتأتي هذه الترقية تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة الإعلام العربي، وترسيخًا للدور المحوري الذي تضطلع به وكنموذج مشرف للمرأة العربية في مواقع القيادة والمسؤولية داخل المؤسسات الإقليمية والدولية.

واختُتم الاحتفال بتقديم أصدق التهاني والتمنيات للمستشارة أنيسة منى رابط بمزيد من التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة، استمرارًا لمسيرتها المشرّفة في دعم رسائل الجامعة وتعزيز حضورها الإعلامي على الساحة العربية والدولية.