جامعة القاهرة الأهلية تواصل امتحانات "الميدتيرم"

حسام الفقي

تواصل جامعة القاهرة الأهلية، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق المكلف بأعمال رئيس الجامعة، امتحانات"الميدتيرم" للعام الجامعي 2025/2026، والتي تُجرى بكليات القطاع الهندسي، والحاسبات والذكاء الإصطناعي، والقانون، والتربية للطفولة المبكرة، والأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، في أجواء من الانضباط والالتزام، ووسط متابعة ميدانية دقيقة من د.محمد العطار نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية ود.عبد الهادى العوضي عميد كليات قطاع العلوم الاجتماعية، لضمان سير العملية الامتحانية وفق أعلى معايير الجودة والنزاهة الأكاديمية.

وأكد د. محمد سامي عبدالصادق، أن الامتحانات تسير بانتظام وفق الجداول الزمنية المعلنة مسبقًا، مشيدًا بانضباط الطلاب والتزامهم بالقواعد المنظمة، وبجهود أعضاء هيئة التدريس والإداريين في تهيئة بيئة أكاديمية نموذجية تساعد الطلاب على الأداء المتميز خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأضاف د. محمد سامي عبد الصادق، أن الجامعة الأهلية تعمل على تطبيق منظومة متكاملة تضمن جودة العملية الامتحانية في كل مراحلها، بدءًا من إعداد الأسئلة وحتى تقييم الأداء ورصد النتائج إلكترونيًا، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على أن تكون تجربة الطالب نموذجًا للتميز والانضباط، وأن تعكس هوية الجامعة القائمة على الريادة الأكاديمية والابتكار والمسئولية المجتمعية.

وشدد د. محمد سامي عبد الصادق، على ضرورة متابعة عمداء الكليات ومنسقى البرامج سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تصحيح أوراق إجابات الطلاب، والتأكد من دقة رصد الدرجات، مؤكدًا ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الامتحان وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، وتواجد أعضاء هيئة التدريس داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.

من جانبه، قال د. محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، إن الامتحانات تسير في أجواء تتسم بالهدوء وجودة التنظيم بفضل الجهود المتكاملة من الكليات والقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة عملت على توفير كافة سبل الراحة والدعم اللوجيستي للطلاب، إلى جانب استخدام النظم الإلكترونية في إدارة الامتحانات والتقييم، بما يعزز الشفافية وسرعة الإنجاز ويضمن دقة النتائج، بإعتبار أن الجامعة تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها وتسعى لتمكينه من اكتساب مهارات المستقبل.

جامعة القاهرة الأهلية جامعة القاهرة القاهرة الأهلية الميدتيرم الذكاء الإصطناعي

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. الاندفاع قد يحرمك من فرص أفضل

