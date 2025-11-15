قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
بالأسماء ..إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بالوادى الجديد
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 15-11-2025

محمد صبيح

نستعرض سعر جرام الذهب في محلات الصاغة في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المُعلَن بدون إضافة المصنعية، سواء لأسعار البيع أو الشراء.   

سعر الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة المتداولة، إذ بلغ سعر البيع 6265 جنيهًا، بينما وصل سعر الشراء إلى 6230 جنيهًا.
وجاء عيار 22 عند سعر بيع 5740 جنيهًا، وسعر شراء 5710 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

أما عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – فقد سجل سعر بيع 5480 جنيهًا، وسعر شراء 5450 جنيهًا.
وسجل عيار 18 سعر بيع 4695 جنيهًا، وشراء 4670 جنيهًا.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246265 جنيه6230 جنيه 
عيار 225740 جنيه5710 جنيه 
عيار 215480 جنيه5450 جنيه 
عيار 184695 جنيه4670 جنيه 
عيار 143655 جنيه3635 جنيه 
عيار 123130 جنيه3115 جنيه 
الاونصة194795 جنيه193730 جنيه 
الجنيه الذهب43840 جنيه43600 جنيه 
الأونصة بالدولار4093.33 دولار

في الفئات الأقل، بلغ سعر عيار 14 نحو 3655 جنيهًا للبيع، و3635 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 سعر بيع 3130 جنيهًا، وشراء 3115 جنيهًا.

وسجلت الأونصة الذهب في السوق المحلي سعر بيع بلغ 194795 جنيهًا، مقابل 193730 جنيهًا للشراء، بينما استقرت الأونصة عالميًا عند 4093.33 دولار.
كما بلغ سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة 43840 جنيهًا للبيع، و43600 جنيهًا للشراء.

وتعكس هذه الأسعار متوسطات السوق خلال تعاملات اليوم، وقد تختلف بنسب طفيفة بين محل وآخر وفقًا لنسب المصنعية وتكاليف التشغيل.

