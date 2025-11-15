بوبوفيتش يطالب لاعبي أستراليا بالتحسن بعد هزيمة فنزويلا

أقرّ المدرب توني بوبوفيتش بأنّ فريقه الأسترالي المتأهل لكأس العالم بحاجة إلى تحسين أدائه بعد خسارته الودية أمام فنزويلا بهدف نظيف في هيوستن.

سجّل خيسوس راميريز هدف المباراة الوحيد قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول عندما انقضّ على منطقة الست ياردات ليحوّل تمريرة إندر إيشينيكي العرضية المنخفضة من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، مُلحقًا الهزيمة الثانية على التوالي بفريق بوبوفيتش.



وقال بوبوفيتش، الذي خسر فريقه 2-1 في مباراته السابقة ضد الولايات المتحدة في أكتوبر: "هناك الكثير مما يجب علينا تقييمه، لكن في النهاية، نشعر بخيبة أمل لخسارتنا المباراة".

وأضاف: “ربما كنا منفتحين بعض الشيء. فنزويلا، من الناحية الفنية، كانت جيدة جدًا وتمكنت من اختراق منطقة جزاءنا، وسجلت هدفًا واضحًا، لكن الأمر كان سهلًا بعض الشيء من جانبنا، نعلم أنه يتعين علينا أن نكون أفضل، لكن هذا جزء مما نفعله هنا وجزء من العملية”.

استعدادًا للمشاركة السادسة على التوالي لأستراليا في كأس العالم، دفع بوبوفيتش بتشكيلة تجريبية في إطار مواصلة تقييمه لفريقه قبل النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

منح المدرب الرئيسي أربعة لاعبين فرصة المشاركة الدولية لأول مرة، من بينهم حارس مرمى ملبورن سيتي، باتريك بيتش، وتدخل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في عدة مناسبات لإبقاء أستراليا في المنافسة.

وقال بيتش: “من المخيب للآمال عدم تحقيق النتيجة والفوز، هذا ما نحاول القيام به في كل مباراة، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية في بعض الفترات، استحوذت فنزويلا على الكرة معظم الوقت، ودافعنا بقوة وضغطنا بقوة، لكن للأسف لم نستطع حسم النتيجة”.

واختتم: "كنا منشغلين للغاية في الشوط الأول، وتصدينا لكرات خطيرة في بداية الشوط الثاني. كنت سعيدًا جدًا لأنني تمكنت من التصدي لهذه الكرات للفريق ومساعدتهم عندما طُلب مني ذلك."