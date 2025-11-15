قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد أجنحة معرض المديرية بالمؤتمر العالمي للصحة

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد المعرض
وكيل صحة الإسكندرية يتفقد المعرض
أحمد بسيوني

تفقد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أجنحة المعرض المقام على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025، للإطلاع على أحدث البرامج والمعروضات التي تخدم القطاع الصحي.

وشملت الجولة زيارة عدد من الأجنحة الممثلة لبرامج الرعاية الصحية الأولية، والمبادرات الرئاسية، وتطبيقات التحول الرقمي في القطاع الصحي، وأحدث الأجهزة الطبية بالإضافة إلى الأنشطة التدريبية والابتكارات المقدمة لتعزيز جودة الخدمات الصحية.

وخلال جولته مع وكيل المديرية وشباب الأطباء داخل المعرض، حرص بدران على التوقف عند جناح المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية، حيث التقى بفريق مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية المشارك في تقديم التوعية للمواطنين والزوار.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأدائهم المميز ودورهم في نشر الوعي الصحي وتعزيز رسائل المبادرة بطريقة مبسطة وفعالة.

كما أشاد بالأجنحة المختلفة داخل المعرض، وما يعكسه من جهود وطنية لتطوير المنظومة الصحية، مؤكداً أن هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات واكتساب رؤى جديدة يمكن تطبيقها داخل المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية.

واختتم «بدران» جولته بالتأكيد على استمرار دعم مديرية الشئون الصحية للكوادر الطبية الشابة، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات العلمية الكبرى، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

