صحح مفاهيمك.."أوقاف الشرقية" تنظم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بصان الحجر

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف تجسد التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة من أجل بناء وعى حقيقى لدى المواطنين، مشيداً بالدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به الوزارة لتعزيز الإنتماء بالهوية الوطنية المصرية العريقة.

من جانبه أشار الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية إلى أن المديرية نظمت زيارة ميدانية لعدد من الأئمه والدعاة للمواقع الأثرية بمدينة صان الحجر لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لديهم وربط حاضرهم بجذور الحضارة المصرية القديمة.

كما أشار المحافظ الي ان هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" للتوعية والتثقيف الهادف وتعريف الأئمة بالتراث المصرى القديم، ما يسهم في ترسيخ رساله الإسلام في بناء الإنسان والمجتمع لتوسيع معارف ومدارك المواطنين بتاريخ مصر العريق ودوره في بناء الهوية الوطنية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن منطقة صان الحجر تعد واحدة من أهم المناطق الأثرية والتاريخية بمحافظة الشرقية مؤكداً أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز الأنتماء الوطني لدى الأئمه والعاملين في المجال الدعوي من خلال تعريفهم بتاريخ مصر وحضارتها.

جدير بالذكر أن محافظة الشرقية تزخر بالعديد من المواقع الأثرية التي تعكس عظمه التاريخ المصري وتشكل جانباً معرفياً وثقافياً وترفيهياً يثري الفكر ويعزز التواصل بين الأئمه والمجتمع من منظور حضاري وتاريخي.