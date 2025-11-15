طارق شكري رئيسًا لمجلس أمناء The Best in Business في نسخته الثانية

أعلن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، اختيار المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيسًا لمجلس أمناء مؤتمر "The Best in Business" في نسخته الثانية، التي ستُعقد في 13 ديسمبر المقبل، ويهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في مصر، ويجمع نخبة من الوزراء والسفراء وكبار رجال الاقتصاد والمصنعين والمصدرين والمطورين والمستثمرين لبحث سبل التعاون ودفع الاقتصاد.

وقال المهندس طارق شكري، إن المؤتمر يأتي تتويجًا لحصاد عام كامل من التحدي والإنجاز في مختلف قطاعات الاقتصاد، ويهدف إلى توجيه رسالة شكر لكل من ساهم في نهضة الاقتصاد المصري خلال عام 2025

كما سيشهد المؤتمر تكريمًا خاصًا لأهم الشخصيات المؤثرة في قطاعات المال والأعمال والعقار.

جدير بالذكر أن المهندس طارق شكري يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، كما يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لمجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمين الأمانة المركزية للإسكان والمرافق لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن أن أهداف مؤتمر "The Best in Business" في نسخته الثانية تتمثل في استكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في مصر، وتعزيز التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال، فضلًا عن توجيه رسالة شكر لكل من ساهم في نهضة الاقتصاد المصري، علاوة على تكريم الشخصيات المؤثرة في قطاعات المال والأعمال والعقار.