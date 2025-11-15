غدا.. رئيس وزراء فيتنام يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت

يبدأ رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشين زيارة رسمية إلى دولة الكويت يوم غد الأحد، تستمر لمدة ثلاثة أيام بدعوة رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

وقالت السفارة الفيتنامية لدى الكويت - في بيان، اليوم السبت - "إن رئيس وزراء فيتنام من المقرر أن يلتقي خلال زيارته أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كما سيجري محادثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزراء ومسئولين كويتيين".

وأشارت إلى أن تشين سيلقي كلمة حول السياسة الخارجية لبلاده والرؤية الاستراتيجية للعلاقات الفيتنامية - الكويتية في معهد سعود ناصر الصباح الدبلوماسي، منوهة إلى أن الكويت من أكبر المستثمرين في فيتنام، ومن أكبر المشروعات الاستثمارية التي تساهم فيها مشروع مجمع مصفاة "نجي سون للبتروكيماويات (NSRP)" بمساهمة رأسمالية من الكويت تصل إلى 3.5 مليار دولار.

وأوضحت أن الصادرات الفيتنامية إلى السوق الكويتية تتنوع بين المنتجات الزراعية، والفواكه الطازجة، والمنتجات الخشبية، والآلات، والمعدات، والمنتجات الإلكترونية.

