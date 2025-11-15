باقي 18 منتخبا.. ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآن؟

حسم منتخب كرواتيا تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه على ضيفه جزر فارو 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا.

يعد هذا التأهل السابع في تاريخ كرواتيا، والرابع على التوالي، ليصبح المنتخب رقم 30 الذي يحجز مقعده في هذه النسخة من البطولة، والتي ستقام بمشاركة 48 فريقًا لأول مرة.

توزيع مقاعد كأس العالم 2026

تشهد النسخة القادمة من كأس العالم توزيعًا جديدًا للمقاعد، حيث حصلت قارة أوروبا على 16 مقعدًا في النهائيات، بينما حصلت أفريقيا على 9 مقاعد مباشرة بالإضافة إلى مقعد آخر عبر الملحق العالمي.

أما قارة آسيا، فقد خصص لها 8 مقاعد مباشرة مع فرصة إضافية من خلال ملحق، في حين حصلت قارة أمريكا الجنوبية على 6 مقاعد مضمونة مع مقعد آخر عبر الملحق.

من جهة أخرى، حصل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي على 6 مقاعد، بما في ذلك 3 مقاعد مخصصة للبلدان المستضيفة، بينما حصلت قارة أوقيانوسيا على مقعد مباشر واحد بالإضافة إلى مقعد آخر عبر الملحق.

المنتخبات المتأهلة حتى الآن

حتى الآن، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى المونديال من 4 قارات، حيث بلغ عدد المنتخبات من أفريقيا 9، ومن آسيا 8، ومن أمريكا الجنوبية 6، ومن أوقيانوسيا منتخب واحد.

تأهلت الدول المضيفة: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى النهائيات. أما من أفريقيا، فقد حجزت منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وكاب فيردي والسنغال وجنوب أفريقيا وغانا وكوت ديفوار مقاعدها.

ومن قارة آسيا، تأهلت منتخبات الأردن واليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية وقطر.

بينما في أمريكا الجنوبية، تأهلت فرق الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي وكولومبيا وباراجواي، بالإضافة إلى نيوزيلندا من أوقيانوسيا.

كما نجحت 3 منتخبات أوروبية في التأهل، وهي إنجلترا وفرنسا وكرواتيا، مما يضيف إثارة للمنافسة في كأس العالم المقبل وستستمر التصفيات حتى اللحظات الأخيرة.

موعد قرعة كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد قرعة كأس العالم 2026 في الخامس من ديسمبر 2025. سيتم إجراء مراسم السحب في مركز "كينيدي للفنون" في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن المتوقع أن تذيع قناة "بي إن سبورت" الرياضية الإخبارية هذه الفعالية، مما يسهل على عشاق الكرة متابعة الحدث المهم.

ستشهد نسخة 2026 زيادة كبيرة في عدد المنتخبات المشاركة، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات. سيتأهل مباشرة أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثاني، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، مما يضمن تواجد 32 منتخباً في الدور الثاني لأول مرة في تاريخ كأس العالم.