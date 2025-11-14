موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟

تترقب الجماهير الرياضية، وخاصة عشاق الكرة المصرية، موعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 التي ستجمع بين 48 منتخباً في حدث تاريخي غير مسبوق.

بطولة كأس العالم 2026 ستقام في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي ستستضيف للمرة الأولى هذا العدد من المنتخبات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قد نجح في التأهل إلى كأس العالم 2026؛ بعد أن تصدر ترتيب مجموعته في التصفيات الإفريقية.

وحقق المنتخب المصري إنجازاً كبيراً من خلال الفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراتين، ليجمع 26 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، متفوقاً بفارق 5 نقاط على فريق بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

تفاصيل قرعة كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد قرعة كأس العالم 2026 يوم 5 من ديسمبر 2025، حيث سيتم إجراء مراسم السحب في مركز "كينيدي للفنون" في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن المتوقع أن تذيع قناة "بي إن سبورت" الرياضية الإخبارية هذه الفعالية، مما يسهل على عشاق الكرة متابعة الحدث المهم.

وستشهد نسخة 2026 زيادة كبيرة في عدد المنتخبات المشاركة، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات. سيتأهل مباشرة أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثاني، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، مما يضمن تواجد 32 منتخباً في الدور الثاني لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

كما تشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، مشاركة عربية غير مسبوقة حيث نجحت 7 منتخبات في حجز مقاعدها، بما في ذلك مصر والمغرب وتونس والجزائر من قارة إفريقيا، بالإضافة إلى الأردن والسعودية وقطر من قارة آسيا.

ويُعتبر هذا الإنجاز كسرًا للرقم القياسي العربي الذي تم تحقيقه في بطولة كأس العالم 2022 عندما تأهل 4 منتخبات عربية.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

بعد انتهاء التصفيات الإفريقية، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للمونديال، حيث تأهلت الفرق التالية: المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوار.

كما تأهلت منتخبات نيجيريا والكونغو الديمقراطية لمنافسات الملحق الإفريقي.

وحتى الآن، تأهل 28 منتخبًا إلى كأس العالم 2026، حيث حققت المنتخبات التالية تأهلها:

من قارة إفريقيا: المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال، وكوت ديفوار.

من قارة آسيا: اليابان، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، أستراليا، إيران، الأردن، قطر، والسعودية.

من قارة أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، أوروجواي، باراجواي، الإكوادور، وكولومبيا.

من قارة أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، وكندا.

من أوقيانوسيا: منتخب نيوزيلندا.

ومن أوروبا، منتخب إنجلترا هو أول ممثل يضمن تواجده في المونديال.