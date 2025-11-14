قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع حالة الطوارئ | أمطار غزيرة على مدن وقرى الشرقية والمحافظة تتحرك بسيارات سحب المياه.. صور
جريمة ثلاثية.. أحمد كريمة يكشف كيف قُـ.ـتل سيدنا الحسن ومن وضع له السم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟
بعد خلع الحجاب .. إحالة بلاغ منال عبداللطيف ضد صفحات السوشيال للنيابة
راتب ومعاش شهري .. قرارات عاجلة في الزمالك بعد رحيل محمد صبري
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟

قرعة كأس العالم
قرعة كأس العالم
أحمد أيمن

تترقب الجماهير الرياضية، وخاصة عشاق الكرة المصرية، موعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 التي ستجمع بين 48 منتخباً في حدث تاريخي غير مسبوق. 

بطولة كأس العالم 2026 ستقام في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي ستستضيف للمرة الأولى هذا العدد من المنتخبات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قد نجح في التأهل إلى كأس العالم 2026؛ بعد أن تصدر ترتيب مجموعته في التصفيات الإفريقية. 

وحقق المنتخب المصري إنجازاً كبيراً من خلال الفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراتين، ليجمع 26 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، متفوقاً بفارق 5 نقاط على فريق بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

تفاصيل قرعة كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد قرعة كأس العالم 2026 يوم 5 من ديسمبر 2025، حيث سيتم إجراء مراسم السحب في مركز "كينيدي للفنون" في العاصمة الأمريكية واشنطن. 

ومن المتوقع أن تذيع قناة "بي إن سبورت" الرياضية الإخبارية هذه الفعالية، مما يسهل على عشاق الكرة متابعة الحدث المهم.

وستشهد نسخة 2026 زيادة كبيرة في عدد المنتخبات المشاركة، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات. سيتأهل مباشرة أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثاني، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، مما يضمن تواجد 32 منتخباً في الدور الثاني لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

كما تشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، مشاركة عربية غير مسبوقة حيث نجحت 7 منتخبات في حجز مقاعدها، بما في ذلك مصر والمغرب وتونس والجزائر من قارة إفريقيا، بالإضافة إلى الأردن والسعودية وقطر من قارة آسيا. 

ويُعتبر هذا الإنجاز كسرًا للرقم القياسي العربي الذي تم تحقيقه في بطولة كأس العالم 2022 عندما تأهل 4 منتخبات عربية.

 

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

بعد انتهاء التصفيات الإفريقية، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للمونديال، حيث تأهلت الفرق التالية: المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوار. 

كما تأهلت منتخبات نيجيريا والكونغو الديمقراطية لمنافسات الملحق الإفريقي.

وحتى الآن، تأهل 28 منتخبًا إلى كأس العالم 2026، حيث حققت المنتخبات التالية تأهلها:

من قارة إفريقيا: المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال، وكوت ديفوار.

من قارة آسيا: اليابان، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، أستراليا، إيران، الأردن، قطر، والسعودية.

من قارة أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، أوروجواي، باراجواي، الإكوادور، وكولومبيا.

من قارة أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، وكندا.

من أوقيانوسيا: منتخب نيوزيلندا.

ومن أوروبا، منتخب إنجلترا هو أول ممثل يضمن تواجده في المونديال.

قرعة كأس العالم 2026 منتخب مصر موعد قرعة كأس العالم كأس العالم 2026 تفاصيل قرعة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

متهم

تفاصيل القبض على 3 أشخاص اعتدوا على شاب باستخدام كلب داخل شقة في العمرانية

زوجة كريم عبدالعزيز

60 يوما لـ كريم عبدالعزيز للتراجع.. النقض تحسم جدل الطلاق عبر ستوري

انقلاب سيارة نقل مقطورة

إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل في منشأة القناطر

بالصور

اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري

بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية

الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد