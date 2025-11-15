قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكبر توسع في تاريخ كأس العالم.. ما الدول التى حجزت مقاعد بمونديال 2026؟

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي

نجح المنتخب الكرواتي في حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق على ضيفه جزر فارو بنتيجة 3-1 مساء الجمعة، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وبهذا الانتصار، يصبح المنتخب الكرواتي هو الفريق رقم 30 الذي يضمن وجوده في النسخة المقبلة، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.

توزيع مقاعد مونديال 2026 أكبر توسع في تاريخ البطولة

يشهد مونديال 2026 زيادة كبيرة في عدد المنتخبات المشاركة، ما أدى إلى إعادة توزيع المقاعد بين القارات على النحو التالي:

أوروبا 16 مقعدًا مباشرًا.

أفريقيا 9 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق العالمي.

آسيا 8 مقاعد مباشرة + مقعد ملحق.

أمريكا الجنوبية 6 مقاعد مباشرة + مقعد ملحق.

أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) 6 مقاعد، بينهم 3 للدول المستضيفة.

أوقيانوسيا مقعد مباشر واحد + مقعد عبر الملحق.

فريق عربي.. تأهل أول منتخب في إفريقيا إلى كأس العالم 2026 - بوابة الزهراء

الدول المضيفة تتأهل تلقائيا

حجزت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مقاعدها مباشرة باعتبارها الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، وتمتلك المكسيك رقماً فريدًا، إذ تستضيف كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، أكثر من أي دولة أخرى.

اكتمال مقاعد أربع قارات

حتى اللحظة، اكتمل عقد المتأهلين المباشرين من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، بينما ما زالت المقاعد الأوروبية تُحسم تباعًا.

من أفريقيا تأهلت:مصر، المغرب، تونس، الجزائر، السنغال، غانا، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر.

من آسيا تأهلت:اليابان، السعودية، قطر، الأردن، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، أوزبكستان.

من أمريكا الجنوبية تأهلت:الأرجنتين، البرازيل، أوروغواي، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي.

من أوقيانوسيا:نيوزيلندا.

من أوروبا حتى الآن:إنجلترا، فرنسا، كرواتيا.

رحلة التأهل أبرز قصص المنتخبات

اليابان أول المتأهلين من آسيا، بعدما قدمت مشوارًا مثاليًا في التصفيات، ووصلت للنهائيات للمرة الثامنة على التوالي.

إيران وأوزبكستان وكوريا وأستراليا

منتخبات آسيوية أخرى حجزت مقاعدها بعد عروض قوية، بينها أوزبكستان التي تسجل أول ظهور مونديالي في تاريخها.

بطل العالم يعود بثبات

الارجنتين حامل اللقب حسم تأهله مبكرًا دون انتظار نتيجة مواجهته مع البرازيل، أما أول المتأهلين من أفريقيا، المغرب ويستعد لمشاركة جديدة بعد صدارة مميزة في التصفيات كما حسم الفراعنة تأهلهم بعد فوز كبير على جيبوتي، ليبلغوا كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم.

الجزائر عودة بعد غياب 12 عاماً

عاد الجزائر  إلى الساحة العالمية بأداء قوي في التصفيات كما تأهل الرأس الأخضر للمرة الأولى بعد موسم استثنائي في التصفيات.

أما إنجلترا فحسم منتخب "الأسود الثلاثة" تأهله بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي هدف، في أداء دفاعي هو الأفضل في أوروبا خلال التصفيات.

كرواتيا التأهل السابع في التاريخ

بفضل فوزها الأخير، تضمن كرواتيا مشاركتها السابعة في كأس العالم، والرابعة تواليًا، لتواصل حضورها القوي في المحافل الكبرى بعد نجاحاتها في نسخ 2018 و2022.
 

