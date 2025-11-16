قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

دور الذكاء الاصطناعي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.. ندوة بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

تنظم جامعة حلوان ندوة علمية هامة بعنوان: "دور الذكاء الاصطناعي في الاستخدام السلمي، وذلك اليوم الأحد الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي.  

تقام الندوة تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة.  

وتأتي هذه الفعالية بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية، الشريك الاستراتيجي للمفاعل النووي المصري، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة.  

وتؤكد جامعة حلوان أن هذه الندوة تمثل فرصة متميزة للباحثين والطلاب والمهتمين بمجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي للتعرف على أحدث التطبيقات العلمية، وتبادل الخبرات مع شركاء دوليين في هذا المجال الحيوي.  

جامعة عين شمس الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي في الاستخدام السلمي

