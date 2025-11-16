قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية
ضربوهم علشان صوتهم عالى.. القبض على عاطلين تعديا على فتاتين في الجيزة
أخبار البلد

وزير الزراعة يبحث مع وزير الثروة الحيوانية التشادي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وزير الزراعة يبحث مع وزير الثروة الحيوانية التشادي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
وزير الزراعة يبحث مع وزير الثروة الحيوانية التشادي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
أ ش أ

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع وزير الثروة الحيوانية التشادي الدكتور عبدالرحيم الطيب، تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار تعميق الشراكة الاستراتيجية المصرية - التشادية، على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي تُعقد حالياً بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين.


وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة - تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية، نظرا لما تمتلكه تشاد من أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، حيث ناقشا إمكانيات الاستفادة من الخبرة المصرية في تحسين سلالات الماشية، واختيار الأعلاف المناسبة، بهدف رفع إنتاجية الماشية من اللحوم والألبان.


وأكد الجانبان ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على إمكانية عقد لقاء موسع يضم المستثمرين من الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية في مجال الإنتاج الحيواني، ومن بينها إنتاج الإعلاف لمواجهة التغيرات المناخية، وإمكانية قيام المستثمرين بضخ استثمارات في هذا المجال، وناقشا إمكانية إنشاء معمل مصري لإنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية في تشاد، بهدف تأمين الاحتياجات التشادية والإقليمية، ونقل التكنولوجيا المصرية في هذا المجال الحيوي.


ووجه فاروق بزيادة الفرص التدريبية المُقدمة للمتخصصين والفنيين التشاديين، لتدريبهم في المركز الدولي المصري للزراعة، بهدف نقل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات الصحة الحيوانية والإنتاج المكثف.


واتفق الجانبان على الترتيب لتبادل الزيارات المتبادلة على مستوى الوفود الفنية المتخصصة لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة سابقا، فضلاً عن العمل على زيادة فرص التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والحيوانية.


وأكد وزير الزراعة أن هذا التعاون يجسد الاهتمام البالغ والتوجيهات المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تعزيز التعاون مع تشاد وكافة الدول الإفريقية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.


من جهته، أعرب وزير الثروة الحيوانية التشادي عن شكره وتقديره للدعم المصري، مشيرا إلى أن تشاد تعتبر مصر شريكاً استراتيجياً وركيزة أساسية يمكن الاعتماد على خبراتها الكبيرة في الارتقاء بالثروة الحيوانية والاستثمار فيها.
 

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وزير الثروة الحيوانية التشادي الدكتور عبدالرحيم الطيب تعميق الشراكة الاستراتيجية المصرية التشادية المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة مجال الثروة الحيوانية

