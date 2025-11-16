منح عمرو الليثي جائزة شخصية عام 2025 ووسام الاستحقاق بمجال الإعلام

يُمنح الإعلامي الدكتور عمرو الليثي قلادة جائزة "مُلهِم الدوليّة" ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى في مجال الإعلام التنموي، وذلك تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في مجال الإعلام التنموي والخدمي، ودوره في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برنامجه الإنساني الشهير "واحد من الناس"، وذلك خلال حفل مهيب في انطلاق فعاليات الموسم الدولي التاسع لـ "جائزة مُلهِم الدوليّة" Globe Magnitude Award الذي سيعقد بالقاهرة يومي 12 و13 ديسمبر المقبل.

ويقام هذا الحفل لتكريم أهم رموز المجتمع من القادة والملهمين والمؤثرين وصنّاع القرار، ومنحهم قلادة الجائزة، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، فضلا عن نوط الشرف المجتمعي، بحضور نُخبة من القادة والمُلهمين ورموز المجتمع وصُنّاع القرار.



ويأتي هذا التكريم للدكتور عمرو الليثي تتويجًا لمسيرته الطويلة التي امتدت لعقود من العطاء في خدمة المجتمع، إذ يجمع بين الرسالة الإعلامية الصادقة والروح الإنسانية النبيلة؛ ليصبح أحد أبرز الأصوات الداعمة للتكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية في الإعلام العربي.



تجدر الإشارة إلى أن برنامج "واحد من الناس" الذي يُعدّه ويُقدمه الدكتور عمرو الليثي استاذ الإعلام ورئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي "OSBU"، هو واحدًا من أكثر التجارب الإعلامية تأثيرًا في المجتمع المصري، إذ يُسهم البرنامج في تقديم المساعدات للمحتاجين، ورعاية المرضى، ودعم ذوي الهمم والغارمات والأيتام، بما جعل من عمرو الليثي نموذجًا للإعلامي الإنساني القريب من الناس وهمومهم.



وتعدّ جائزة مُلهِم الدوليّة، التي ينفذها اتحاد رواد الأعمال العرب، من أهم وأبرز الجوائز العربية المخصصة للاحتفاء وتكريم أصحاب الأثَر الإنسانيّ والمجتمعيّ في العالم العربي، حيث يتم منح قلادة الجائزة و وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، لباقة من أهم وأبرز الشخصيات من القادة و المُلهِمين والمؤثرين وصنّاع القرار، وكذلك باقة من النُبَلاء ومسؤولين بارزين، وجَمْعٌ من أهم رموز المجتمع العربي ممّن ساهموا من خلال سيرتهم ومسيرتهم المُلهمة في صياغة وصناعة وتعزيز ثقافة الهُوّيَة الْعَرَبِيّة في مختلف المجالات والتخصصات، وأسهموا بأثرِهم وأَثيرهَم في التأثير في مجتمعاتهم عبر رؤية قيادية، ومسيرة رائدة، وتجارب مُلهمة عززّت الحِوَار بين الثَقافَات، ولمن ساهموا في ثراء حِراكَ الوَعْي بين المجمتعات والأوطان.



كما تَتبنّى جائزة مُلهِم الدوليّة وتحمل على عاتقها رؤية قيادية ومسيرة دولية رائدة، وتُصيغ تجارب مُلهمة من خلال أهم وأبرز الشخصيات المؤثرة عربيا من خلال سيرتهم ومسيرتهم واستشعارهم للمسؤولية المجتمعية تجاه أوطانهم ومجتمعاتهم، سعيا لتعزيز الحِوَار بين الثَقافَات والشعوب العربية، كما تُسهم الجائزة في ثراء حِراكَ الوَعْي المُجتمعي عربياً وإقليمياً من خلال تنفيذها لعدد من الندوات التثقيفية يشارك فيها كمتحدثين نُخبة من المؤثرين والقادة وصناع القرار عبر الطاولة المستديرة لكبار الشخصيات.



ومن المقرر أن تشهد فعاليات الموسم الدولي التاسع لـ "جائزة مُلهِم الدوليّة" عقد المؤتمر الصحفي والإعلامي لتدشين "مُعجم القاهرة الدولي لريادة الأعمال المُعاصِرة"، فضلا عن فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان (القمة العربية للقيادة والابتكار وريادة الأعمال - آفاق عابرة للحدود)، بمشاركة رُموز من الخبراء والباحثين وأهم الإعلاميين عبر منصات دبلوماسية واقتصادية واستراتيجية وإعلامية وثقافية، فضلا عن عدد من رؤساء واساتذة الجامعات، وشخصيات من كبار المسؤولين ورموز الفن وخبراء ومتخصصين ومؤثرين في مجتمعاتهم وأوطانهم.



ويتضمن الحدث مشاركة واعدة لعدد من أهم رجال وقادة الأعمال؛ لمناقشة عدد من أهم القضايا في تحولات الأوضاع الاقتصادية والاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي المشترك ومدّ جسور التعاون، والتي تأتي عبر فعاليات توقيع (وثيقة القيادات الدبلوماسية الاقتصادية والاستراتيجية)، ومشاركة واعدة لنخبة من القادة وصناع القرار الدوليين وممثلي القطاع الرسمي والخاص وأهم المؤسسات والمجالس الدولية.



كما تهدف الفعاليات إلى تعزيز دور مصر القيادي في ظل التموجات العالمية اقتصاديا واستراتيجيا ودبلوماسيا وسياحيا، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية في دعم أولويات التنمية وتعظيم الشراكات الدولية، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم ركائز الاستثمار المشترك داخل جمهورية مصر العربية، في ظل جهود عابرة للحدود بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تتيح فرصًا تنموية ضخمة في مختلف المجالات.



ومن المقرر أن تنعقد جلسات حوارية وإعلامية مخصصة للقادة ومسؤولين بارزين لتسليط الضوء على جهود اتحاد رواد الأعمال العرب في إنشاء وتدشين أهم وأول مُعجم عربي متخصص وهو "مُعجم القاهرة الدولي لريادة الأعمال المعاصرة"، الذي يوفر للقادة ورواد ورجال وشباب الأعمال شرحا وتوضيحا لأهم ملامح ومصطلحات ومفاهيم وأدوات ريادة الأعمال المُعاصرة، فضلا عن توفير ببليوجرافيا متكاملة حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، وأدوات القيادة والتحوّل التكنولوجي والصناعات المتطورة، وسبل تعظيم الفرص الاقتصادية من خلال الابتكار والإبداع، وتمكين الشباب، وبناء شراكات استراتيجية تحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا على مستوى العربي والدولي.



وصرح المهندس أحمد إبراهيم رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب، بأن مصر أصبحت شريكًا أساسيا في صياغة مستقبل الاقتصاد الريادي عالميا.. موضحا أن التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات هو السبيل الأمثل لبناء عالم أكثر توازنًا واستدامة وأن اتحاد رواد الأعمال العرب يؤازر جهود الدولة المصرية كتفا بكتف ويدا بيد مع القيادة ويدعم ذلك بفعالياته التي ينفذها عبر مسيرته منذ تأسيسه عام 2016.



وفي ختام الفعاليات تنعقد لقاءات وجلسات حوارية ومناقشات عمل مشتركة مع عدد من أهم المستثمرين ورجال الاقتصاد وسيدات الأعمال، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة في عدة مجالات، عبر النسخة الدولية التاسعة من منتدى "قمة مجموعة الثمانية" التي تنعقد سنويا بالتوازي مع حفل ومراسم جائزة ملهم الدولية، والذي يضم في عضوياته عددا من أهم الشخصيات القيادية والمؤثرة عربيا، وممن لهم دور بارز في صياغة واتخاذ القرار من خلال فعاليات الطاولة المستديرة لكبار الشخصيات وصناع القرار.



جدير بالذكر أن هذه الفعاليات يشارك فيها أيضا مجموعة كبيرة من رؤساء وأساتذة الجامعات المصرية والعربية، ورؤساء ومديري أهم المراكز البحثية والاستراتيجية والمنصات التثقيفية، وعدد من المدراء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارات لأهم المؤسسات والشركات المصرية والعربية، فضلا عن مشاركة واعدة لعدد من رؤساء الهيئات والمجالس والروابط والهيئات الدولية، وقادة ورواد وسيدات الأعمال، ومؤثرين في مجال القيادة والإبداع والابتكار، وخبراء ومحللين استراتيجيين، ودبلوماسيين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من أهم الفنانين والإعلاميين ورموز من أبرز جهات وممثلي الصحافة الوطنية على مستوى كبير محليا وإقليميا.