فن وثقافة

كواليس فيلم صف تاني للمخرج عمرو عابد قبل عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي|صور

نشر الفنان عمرو عابد صور من كواليس فيلم صف تاني المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 46، وذلك على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم صف تاني من بطولة عماد إسماعيل، دعاء حمزة، ابراهيم صلاح، عصام اسماعيل، وهو من تأليف

وإخراج عمرو عابد وشارك في الكتابة يمنى خطاب وإنتاج أيمن الأمير وعمرو عابد.

تدور أحداث الفيلم في قلب زحام القاهرة، حيث يحاول زوجان شابان بيع سيارتهما قبل السفر خارج البلاد، ولكن يبقى الزوج في حيرة بين مغادرة البلد مع عائلته أو البقاء في القاهرة وحيدًا.

‏‎ وفي سياق آخر، يعد أحدث أعمال عمرو عابد مسلسل موعد مع الماضي كـ أول تجربة في تأليف مسلسل طويل، مشاركاً الكتابة مع محمد المصري ويمني خطاب ، وذلك بعد تأليفه وإخراجه لفيلمه القصير الحفرة.

يضم مسلسل موعد مع الماضي عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: آسر ياسين، ركين سعد، شيرين رضا، هدى المفتي، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار إثارة وتشويق.

وقد بدأ عمرو عابد مشوراه في الإخراج من خلال الفيلم القصير الحفرة، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، وتنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي بينما شارك في مهرجانات سينمائية مختلفة من بينها مهرجان غو للأفلام القصيرة، ومهرجان The Underground Cinema Films Awards أحد أكبر المهرجانات الدولية في أيرلندا، ومهرجان بونه

السينمائي بالهند، وقد حظي فيلم الحفرة على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،

حيث نافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ونال استحسان الجمهور والنقاد.

وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما، ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي، والفيلم من إنتاج النجم كريم قاسم، وكتابة وإخراج عمرو عابد.

يذكر أن في السنوات القليلة الأخيرة، أنهي عمرو عابد دراسة الإخراج في ESCAC Escola Superior de Cinema إسبانيا. ويعمل حاليًا على أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان اللي فات مات، بجانب استكمال مسيرته في عالم التمثيل.

عمرو عابد هو ممثل مصري وصانع أفلام، ترك بصمة واضحة كممثل بالعديد من الأعمال الشبابية والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وقتها مثل أوقات فراغ (2006)، الماجيك (2007)، عائلة ميكي (2010)، إي.يو.سي (2011)، شاركت بعض أفلامه في العديد من المهرجانات السينمائية مثل فرش وغطا مهرجان لندن السينمائي، مهرجان ميونخ السينمائي (2013)، ليل خارجي مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (2018) ولما بنتولد مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أيام قرطاج السينمائية (2019).

