النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ثوران جديد.. من هو العملاق النائم الذي يخشى العلماء إيقاظه؟

بركان لونكيماي
بركان لونكيماي
أمينة الدسوقي

حذر علماء البراكين من أن العملاق النائم في جبال الإنديز جنوب تشيلي، بركان لونكيماي، قد ينهض من سباته الطويل خلال المئة عام المقبلة، مطلقا ثورن جديدا قد يعيد للذاكرة المشاهد العنيفة للرماد والحمم التي غطت المنطقة في أواخر القرن الماضي.

تحذيرات علمية من خطر مستقبلي

وتشير التقديرات العلمية إلى أن النمو السكاني المتسارع حول البركان خلال العقود الأخيرة يزيد من مستوى الخطر، إذ يعيش آلاف السكان اليوم في مناطق يمكن أن تتضرر مباشرة من أي نشاط محتمل، سواء من تدفق الحمم أو تساقط الرماد البركاني.

نتائج دراسة حديثة واحتمالات مرتفعة لثوران جديد

وكشفت دراسة علمية حديثة عن احتمالية مقلقة تفيد بأن بركان لونكيماي، الواقع في إقليم لا أراوكانيا جنوب البلاد، قد يثور خلال القرن القادم بنسبة تتراوح بين 27% و61%.

وتعيد هذه التوقعات للأذهان ثورانه الأخير بين عامي 1988 و1999، عندما شكّل المخروط البركاني المعروف باسم نافيداد، في حدث لا يزال مألوفًا لسكان المنطقة.

17 ثورنا خلال 5500 عام

وبحسب صحيفة التيمبو التشيلية، سجل البركان 17 ثورانا خلال 5500 عام، ما يجعله واحدا من أكثر البراكين نشاطا في جبال الإنديز الجنوبية.

ويرى الباحثون أن معدل احتمال وقوع ثوران جديد يعد مرتفعا نسبيا مقارنة بالبراكين الأخرى في المنطقة، الأمر الذي يفرض على السلطات الاستعداد المبكر ووضع خطط طوارئ فعالة.

دعوات لتعزيز المراقبة والتخطيط

وشدد فريق الخبراء على ضرورة تحديث خطط الإجلاء والطوارئ و توفير بنية تحتية قادرة على نقل السكان بسرعة و مراقبة مستويات الغازات السامة والانبعاثات البركانية و منع بناء المشاريع السكنية في مسارات الحمم القديمة

وأكد العلماء أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول ضد الكوارث الطبيعية، داعين الجهات الرسمية إلى تزويد السكان بمعلومات دقيقة، وتحذيرهم من المخاطر المحتملة دون إثارة الذعر.

ويخلص التقرير إلى أن البركان، رغم عدم توقع ثوران وشيك، يظل من البراكين النشطة التي تتطلب مراقبة مستمرة لضمان الاستجابة السريعة في حال حدوث أي نشاط مفاجئ.

ما هو بركان لونكيماي؟

يُعد لونكيماي بركان طبقيا تشكل خلال فترتي العصر البلستوسيني والعصر الهولوسيني، ويتميز بشكله المخروطي المقطوع.

ويتكون معظم المخروط من صخور الأنديسايت، مع وجود صخور بازلتية وداسيتية، ويقع داخل منطقة مالالكاهويلو – نالكاس المحمية في جنوب تشيلي.

ثوران نافيداد 1988 انفجار غير ملامح المنطقة

شهد البركان آخر ثوران رئيسي له في 25 ديسمبر 1988، وهو الثوران الذي أُطلق عليه اسم نافيداد.

واستمر النشاط لمدة 13 شهرا حتى عام 1990، ووصل مؤشر الانفجار البركاني إلى مستوى 3، في حدث تسبب بإطلاق كميات كبيرة من الحمم والرماد وإلحاق أضرار واسعة بالزراعة والثروة الحيوانية.

ورغم أن الثوران أسفر عن حالة وفاة واحدة فقط، فإنه أجبر السلطات على إجلاء أكثر من 2000 شخص، بعد أن امتد تدفق الحمم لمسافة تجاوزت 10 كيلومترات.

ملامح البنية الداخلية للبركان

تشير نماذج البنية الجيولوجية للبركان إلى أنه بلغ أقصى ارتفاع يمكن أن يصله، وأن أي ثوران كبير مستقبلي سيحدث غالبا من فتحات جانبية وليس من قمته، على غرار ثوران 1988.

بركان لونكيماي جبال الإنديز جنوب تشيلي ما هو بركان لونكيماي الكوارث الطبيعية لونكيماي إقليم لا أراوكانيا

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

