وزير المالية: أكثر من 25 مؤسسة دولية تدعم منصة مصر الوطنية لتعزيز التكيف والمرونة والانتقال العادل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية تعزيز الجهود الدولية بتحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية ملموسة، لافتًا إلى أنه لابد من الالتزام بالتعهدات المتمثلة فى تعبئة نحو ١,٣ تريليون دولار لتمويل المناخ بحلول ٢٠٣٥ لصالح الدول النامية.

قال كجوك، فى جلسة رفيعة المستوى بمؤتمر المناخ بالبرازيل، إنه ينبغي إصلاح الهيكل المالي العالمي؛ لتوفير تمويلات مناخية ميسرة، تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

أضاف أنه لن تتحقق نجاحات دولية ملموسة فى مجال المناخ دون زيادة ملموسة أيضًا فى التدفقات المالية للدول الناشئة بعيدًا عن الدين.

أشار إلى أننا نتطلع إلى نهج متكامل لتحويل الطموحات الوطنية إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل، موضحًا أن برنامج «نوفي» يحشد تمويلات ضخمة لمشاريع المياه والغذاء والطاقة، ويوسّع استثمارات النقل المستدام.

٢٥ مؤسسة تدعم منصة مصر الوطنية

أكد أن أكثر من ٢٥ مؤسسة مالية دولية تدعم منصة مصر الوطنية لتعزيز التكيف والمرونة والانتقال العادل، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف نشر ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة والتخلص من ٥ جيجاوات من الوقود الأحفوري بحلول ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩



