حملات لفرض الانضباط في حدائق الأهرام .. محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. دليل شامل
القوات المسلحة السودانية: الخطر الأكبر علينا هو السلاح المهرب للدعم السريع
مريم توزاني مخرجة فيلم زنقة مالقة: ماريا كانت رافضة لتقديم المشاهد الحميمية فى البداية
أحمد موسى: ما كشفته حماس يثبت تورط الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة
موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط
تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
وزير المالية: أكثر من 25 مؤسسة دولية تدعم منصة مصر الوطنية لتعزيز التكيف والمرونة والانتقال العادل

وزير المالية في مؤتمر المناخ بالبرازيل
وزير المالية في مؤتمر المناخ بالبرازيل
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية تعزيز الجهود الدولية بتحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية ملموسة، لافتًا إلى أنه لابد من الالتزام بالتعهدات المتمثلة فى تعبئة نحو ١,٣ تريليون دولار لتمويل المناخ بحلول ٢٠٣٥ لصالح الدول النامية. 

قال كجوك، فى جلسة رفيعة المستوى بمؤتمر المناخ بالبرازيل، إنه ينبغي إصلاح الهيكل المالي العالمي؛ لتوفير تمويلات مناخية ميسرة، تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية. 

أضاف أنه لن تتحقق نجاحات دولية ملموسة فى مجال المناخ دون زيادة ملموسة أيضًا فى التدفقات المالية للدول الناشئة بعيدًا عن الدين.

أشار إلى أننا نتطلع إلى نهج متكامل لتحويل الطموحات الوطنية إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل، موضحًا أن برنامج «نوفي» يحشد تمويلات ضخمة لمشاريع المياه والغذاء والطاقة، ويوسّع استثمارات النقل المستدام.

 ٢٥ مؤسسة تدعم منصة مصر الوطنية

أكد أن أكثر من ٢٥ مؤسسة مالية دولية تدعم منصة مصر الوطنية لتعزيز التكيف والمرونة والانتقال العادل، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف نشر ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة والتخلص من ٥ جيجاوات من الوقود الأحفوري بحلول ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩


 

