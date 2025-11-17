قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تمكين.. جامعة حلوان تنظم ورشا فنية لاكتشاف مواهب الطلاب من ذوي الهمم

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

 نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان ورش فنية بعنوان "الورش الفنية الدامجة لاكتشاف المواهب الإبداعية".  

تهدف الورش إلى تعزيز دمج الطلاب من ذوي الهمم في الأنشطة الجامعية، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف قدراتهم الإبداعية جنبًا إلى جنب مع زملائهم، بما يسهم في ترسيخ قيم التعاون والعمل المشترك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمد جسور التواصل مع جميع أبناء الوطن.  

وأكد القائمون على الفعالية أن الاهتمام بشباب الجامعات وتنمية قدراتهم يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تعمل الوزارة على توفير بيئة داعمة لرعاية المواهب الطلابية وتحفيز دورهم القيادي في بناء مستقبل مصر.  

أقيمت الورش تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، اللواء محمد أبوشقه أمين عام الجامعة.  

و بجهود كبيرة من الأستاذ هشام رفعت الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، كما تولت د. ريهام خطاب تنسيق الأنشطة الطلابية الدامجة، وأدارت فعاليات الورش د. منال الوكيل كبير الأخصائيين بالنشاط الثقافي والفني، ود. أحمد يحيى مدير النشاط الثقافي والفني.  

وأعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة التي أتاحت لهم فرصة إبراز مواهبهم واكتشاف إمكانياتهم الإبداعية في أجواء من التفاعل والدمج الإيجابي.  

جامعة حلوان الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان لاكتشاف المواهب الإبداعية

