بورصة السعودية تهبط لجلسة ثالثة وسط ضعف السيولة وضغوط البنوك والطاقة

واصلت البورصة السعودية الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي على وقع تراجع السيولة وتراجع غالبية القطاعات، وفي مقدمتها البنوك والطاقة، وذلك في استمرار للاتجاه الهابط جراء غياب المحفزات منذ نهاية موسم إعلان نتائج أعمال الشركات.

لفتت ماري سالم، المحللة المالية لدى "الشرق"، إلى انحسار مشاركة المستثمرين من المؤسسات والصناديق والأجانب ما يظهر في انخفاض قيم التداولات اليومية لمعدل حوالي 3.9 مليار ريال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو خمسة مليارات في الأسبوع الذي سبقه. وبلغت قيمة التداولات اليوم 2.6 مليار ريال.

شهدت السوق "تفاؤلاً مفرطاً إلى حد ما في النصف الثاني من سبتمبر بعد حديث حول رفع حدود الملكية الأجنبية، وتزامناً مع موسم النتائج، لكن هذه الإيجابية انحسرت بعدما تأجلت الأنباء الإيجابية إلى العام المقبل" بحسب سالم.

وكان رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز قال خلال مبادرة مستقبل الاستثمار أواخر أكتوبر الماضي إن الهيئة ستدرس سياسة ملكية الأجانب خلال العام المقبل، خلافاً لتوقعات أولية لدى السوق باتخاذ الإجراء أواخر العام الجاري. وخسرت السوق أكثر من 5% منذ ذلك الحين.

هبوط معظم الأسهم

أنهى المؤشر العام "تاسي" جلسة الأحد منخفضاً بأكثر من 1% عند 11052 نقطة، مع هبوط جميع قطاعات السوق وفي مقدمتها البنوك والطاقة، فيما تراجع 226 من بين 260 سهماً مدرجة.