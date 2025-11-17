قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
صاحب أشهر شنب في مصر.. "هلالي" السينما يثير الجدل بطرده من المهرجانات والعزاءات
الزوجة الشابة تروي صدمة ليلة هـ تك عرضها على سرير مستشفى عين شمس
الرئيس السيسي يعلق على الأحداث التى وقعت في بعض الدوائر الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بورصة السعودية تهبط لجلسة ثالثة وسط ضعف السيولة وضغوط البنوك والطاقة

اسهم
اسهم
وكالات

واصلت البورصة السعودية الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي على وقع تراجع السيولة وتراجع غالبية القطاعات، وفي مقدمتها البنوك والطاقة، وذلك في استمرار للاتجاه الهابط جراء غياب المحفزات منذ نهاية موسم إعلان نتائج أعمال الشركات.

لفتت ماري سالم، المحللة المالية لدى "الشرق"، إلى انحسار مشاركة المستثمرين من المؤسسات والصناديق والأجانب ما يظهر في انخفاض قيم التداولات اليومية لمعدل حوالي 3.9 مليار ريال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو خمسة مليارات في الأسبوع الذي سبقه. وبلغت قيمة التداولات اليوم 2.6 مليار ريال.

شهدت السوق "تفاؤلاً مفرطاً إلى حد ما في النصف الثاني من سبتمبر بعد حديث حول رفع حدود الملكية الأجنبية، وتزامناً مع موسم النتائج، لكن هذه الإيجابية انحسرت بعدما تأجلت الأنباء الإيجابية إلى العام المقبل" بحسب سالم.

وكان رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز قال خلال مبادرة مستقبل الاستثمار أواخر أكتوبر الماضي إن الهيئة ستدرس سياسة ملكية الأجانب خلال العام المقبل، خلافاً لتوقعات أولية لدى السوق باتخاذ الإجراء أواخر العام الجاري. وخسرت السوق أكثر من 5% منذ ذلك الحين.

هبوط معظم الأسهم

أنهى المؤشر العام "تاسي" جلسة الأحد منخفضاً بأكثر من 1% عند 11052 نقطة، مع هبوط جميع قطاعات السوق وفي مقدمتها البنوك والطاقة، فيما تراجع 226 من بين 260 سهماً مدرجة.

السعودية الطاقة البنوك الأسهم ريال المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

ترشيحاتنا

سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنجلينا إيخهورست

سفيرة الاتحاد الأوروبي تبحث مع مساعد وزير الخارجية التعاون في مجالات الثقافة والتراث

الزراعة

انتخاب مصر لرئاسة اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي

وزير الاتصالات

وزارة الاتصالات: إطلاق خدمة الاستعلام الائتماني للأفراد عبر منصة مصر الرقمية بالتعاون مع شركة iscore

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد