هيئة البث الإسرائيلية: 100 من عناصر حماس المحاصرين بأنفاق رفح يرفضون الاستسلام

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن وجود 100 من عناصر حماس المحاصرين بأنفاق رفح يرفضون الاستسلام، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه داخل قطاع غزة بمجموعة من الأعمال العدائية على الآمنين، حيث يصر على اختراق وانتهاك وقف إطلاق النار ويشن غارات وقصف لا يتوقف على أهل غزة.

ونرصد في هذا التقرير أخر الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

قصف مدفعي إسرائيلي لا يتوقف

وقال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن مجمع الناصر الطبي استقبل صباح الأحد، جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين جرى انتشالهم من المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، وهي منطقة تتعرض لقصف شبه يومي من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.



