محافظ أسيوط: تكثيف برامج التوعية بالقوانين الجديدة لضمان حقوق العمال ودعم بيئة عمل آمنة

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب الأعمال، بما يضمن تحقيق بيئة عمل مستقرة تحفظ الحقوق وتدعم التنمية.

الفئات المخاطبة بقانون العمل الجديد

وأوضح المحافظ أن مديرية العمل بأسيوط، برئاسة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نظمت خلال الأسبوع الجاري ندوتين توعويتين استهدفتا الفئات المخاطبة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار خطة شاملة لنشر المعرفة بنصوص القانون والامتيازات التي أُقرت للعاملين وأصحاب الأعمال.

وأضاف محافظ أسيوط أن الندوة الأولى عقدت من خلال مكتب عمل صدفا داخل شركة "مبادرة" للتمويل والاقتراض بصدفا، وتناولت حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل في القانون الجديد، مع استعراض أهم التعديلات التي تميز هذا القانون عن سابقه وقد حاضر في الندوة أنور عبدالمطلب مدير مكتب عمل صدفا، الذي قدم شرحًا مبسطًا للبنود القانونية وفتح باب النقاش مع العاملين للرد على استفساراتهم.

أما الندوة الثانية فجاءت من خلال مكتب عمل الغنايم، وركزت على مجال عمل المرأة وما تمنحه التشريعات الجديدة من امتيازات وتسهيلات تساعدها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات العمل، وتضمنت الندوة مناقشة ثلاثة محاور رئيسية، حقوق وواجبات المرأة العاملة، والامتيازات الخاصة التي أتاحها القانون للمرأة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل سوق العمل وحاضر فيها عبدالله حامد مدير مكتب عمل الغنايم، الذي استعرض نماذج واقعية من تطبيقات القانون.

وأشار المحافظ إلى أنه تم فتح باب النقاش في الندوتين والرد على جميع التساؤلات، مؤكدًا استمرار تنفيذ هذه الفعاليات في مختلف مراكز المحافظة للوصول إلى أعلى درجات الوعي القانوني لدى العاملين.

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته بالتأكيد على أن الوعي بالقانون هو أساس الاستقرار في سوق العمل، والمحافظة لن تدخر جهدًا في توعية المواطنين بكل ما يستجد من تشريعات تصب في صالحهم.