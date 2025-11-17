قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
" الوزراء" يستعرض في تقرير جديد استخدامات الطاقة النووية السلمية وأبرز التحديات
صعود جماعي في مستهل تعاملات البورصة اليوم
ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين
تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف برامج التوعية بالقوانين الجديدة لضمان حقوق العمال ودعم بيئة عمل آمنة

تكثيف برامج التوعية بقانون العمل الجديد بأسيوط
تكثيف برامج التوعية بقانون العمل الجديد بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب الأعمال، بما يضمن تحقيق بيئة عمل مستقرة تحفظ الحقوق وتدعم التنمية.

الفئات المخاطبة بقانون العمل الجديد

وأوضح المحافظ أن مديرية العمل بأسيوط، برئاسة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نظمت خلال الأسبوع الجاري ندوتين توعويتين استهدفتا الفئات المخاطبة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار خطة شاملة لنشر المعرفة بنصوص القانون والامتيازات التي أُقرت للعاملين وأصحاب الأعمال.

وأضاف محافظ أسيوط أن الندوة الأولى عقدت من خلال مكتب عمل صدفا داخل شركة "مبادرة" للتمويل والاقتراض بصدفا، وتناولت حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل في القانون الجديد، مع استعراض أهم التعديلات التي تميز هذا القانون عن سابقه وقد حاضر في الندوة أنور عبدالمطلب مدير مكتب عمل صدفا، الذي قدم شرحًا مبسطًا للبنود القانونية وفتح باب النقاش مع العاملين للرد على استفساراتهم.

أما الندوة الثانية فجاءت من خلال مكتب عمل الغنايم، وركزت على مجال عمل المرأة وما تمنحه التشريعات الجديدة من امتيازات وتسهيلات تساعدها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات العمل، وتضمنت الندوة مناقشة ثلاثة محاور رئيسية، حقوق وواجبات المرأة العاملة، والامتيازات الخاصة التي أتاحها القانون للمرأة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل سوق العمل وحاضر فيها عبدالله حامد مدير مكتب عمل الغنايم، الذي استعرض نماذج واقعية من تطبيقات القانون.

وأشار المحافظ إلى أنه تم فتح باب النقاش في الندوتين والرد على جميع التساؤلات، مؤكدًا استمرار تنفيذ هذه الفعاليات في مختلف مراكز المحافظة للوصول إلى أعلى درجات الوعي القانوني لدى العاملين.

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته بالتأكيد على أن الوعي بالقانون هو أساس الاستقرار في سوق العمل، والمحافظة لن تدخر جهدًا في توعية المواطنين بكل ما يستجد من تشريعات تصب في صالحهم.

أسيوط بيئة عمل مستقرة مديرية العمل بأسيوط قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

ترشيحاتنا

سنة صلاة الفجر

سنة الفجر.. إعرف فضلها والآيات المستحبة فيها

البحوث الإسلامية) يفتتح معرِض مطبوعات الأزهر في كليَّة الدراسات الإسلاميَّة للبنات بالزقازيق

افتتاح معرِض مطبوعات الأزهر في كليَّة الدراسات الإسلامية للبنات بالزقازيق

دعاء الرزق في الصباح مكتوب

دعاء الرزق في الصباح مكتوب.. داوم عليه يوميا بعد صلاة الفجر

بالصور

ما سبب تلوث شمعات الإشعال في السيارة؟

شمعات الإشعال
شمعات الإشعال
شمعات الإشعال

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة فى المطار.. صور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد