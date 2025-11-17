قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إزالة 25 مخالفة واسترداد 150 فدان من أملاك الدولة بأسيوط

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واستعادة حق الدولة.

إزالة 25 حالة تعدي

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدي، بينها مباني مخالفة على مساحة 1230 متر مربع، إلى جانب استرداد 150 فدان و2 قيراط و23 سهم من الأراضي الزراعية.

وأكد استمرار العمل في مختلف المراكز والأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

استرداد أراضي الدولة

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملات نفذت في نطاق 6 مراكز وحيّ، شملت: القوصية، وساحل سليم، ومنفلوط، والفتح، وصدفا، وأبوتيج، إضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط. وجاء تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، باستخدام معدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بدقة وانضباط.

وأضاف المحافظ أن الإزالات تضمنت 9 حالات تعديات متغيرات مكانية بأبوتيج، و5 حالات تعدي على أراضي استرداد تقنين إصلاح زراعي بمنفلوط، و3 حالات تعدي على أراضٍ زراعية بالقوصية، وحالتين على أراضي إصلاح زراعي بساحل سليم، فضلًا عن حالة إزالة متغيرات مكانية بكل من مركزي الفتح وصدفا، و3 حالات بحي غرب، وحالة مماثلة بحي شرق أسيوط، وذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل قوة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين للتعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف عبر الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات (088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها أولًا بأول.

أسيوط إزالة التعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة الموجة الـ27 لإزالة التعديات التصدي للبناء العشوائي استعادة حق الدولة

